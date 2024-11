Tiglieto, ancora senza esito le ricerche del 55enne scomparso domenica

Genova. Ancora nessuna traccia di Alessandro Cavanna, 55 anni, l’uomo che domenica è uscito per una passeggiata nei boschi di Tiglieto insieme con i suoi due cani e non ha più fatto ritorno a casa.

Cavanna, di professione macellaio, è originario di Rossiglione, dove è molto noto e dove l’intera comunità è in apprensione. A dare l’allarme è stata la moglie, che non vedendolo rientrare in serata e non riuscendo a contattarlo sul cellulare ha attivato i vigili del fuoco.

Sono dunque partite le ricerche nella zona di Tiglieto, cui partecipano anche Soccorso Alpino, carabinieri, operatori della Croce Rossa, gruppi di volontari tra cui cacciatori, che conoscono bene la zona, e anche le unità cinofile.

Secondo quanto ricostruito l’uomo si sarebbe diretto nella zona delle “Vasche”, un percorso che segue l’antico acquedotto. Il suo telefono è stato trovato in zona da alcuni volontari impegnati nelle ricerche, ma di lui né dei cani si sono trovate altre tracce, e la preoccupazione sale anche alla luce delle temperature notturne che si avvicinano ormai allo zero.