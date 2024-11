Genova. Chi vive, lavora, o più semplicemente transita quotidianamente dalla Val Bisagno lo avrà già notato: la rotonda dello scolmatore, vale a dire la rotatoria sorta in via Adamoli per favorire la logistica del cantiere, oggi ha un nuovo assetto viario con una doppia corsia di immissione in entrambe le direzioni principali.

Una modifica “da poco” ma che per la viabilità della vallata significa tanto. Nel 2021, quando fu terminata, in pochi giorni venne ribattezzata la “rotonda della discordia“, perché presentava due restringimenti di carreggiata che fin da subito avevano contribuito a generare traffico e rallentamenti. E qualche incidente.

Una situazione che aveva creato anche inevitabili polemiche, con la richiesta da parte del municipio (allora guidato da Roberto D’Avolio) di una revisione della segnaletica e di una maggiore aderenza al progetto che appunto prevedeva la doppia corsia.

Era l’anno 2021, e dopo qualche sopralluogo non se ne fece più nulla, lasciando alla “resilienza” degli automobilisti genovesi la capacità di adattamento. Nelle scorse settimane, ecco la svolta, arrivata pochi giorni prima del Rally della Lanterna, la competizione motoristica che nelle strade della val Bisagno ha trovato sede per il suo tracciato. Scomparsi i restringimenti di corsia, oggi alla rotonda ci si arriva in doppia corsia, con grande sollievo per il traffico ordinario. Quando a miglior la vita basta un po’ di pittura.