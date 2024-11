Un altro pusher sorpreso con pastiglie di Rivotril: tra centro storico e Sampierdarena dilaga “l’eroina dei poveri”

Genova. Lo chiamano “eroina dei poveri”, perché ha un costo inferiore rispetto ad altre droghe, ma si tratta in realtà di uno psicofarmaco che nasce per il trattamento di epilessia, disturbi d’ansia e attacchi di panico: è il Rivotril, nome commerciale del clonazepam, una benzodiazepina che negli ultimi tempi ha iniziato a essere venduta sulla piazza di spaccio genovese, in particolare tra il centro storico e Sampierdarena.

Il clonazepam è una sostanza che agisce sul sistema nervoso centrale, con proprietà sedative e ansiolitiche, e come tutte le benzodiazepine può creare dipendenza e va assunto sotto stretta sorveglianza medica. Se affiancato all’alcol dà effetti simili a quelli dell’eroina (la molecola è quasi venti volte più potente del Valium), a un prezzo decisamente inferiore: si stima venga venduto a cinque euro a pastiglia, sempre con ricetta medica, in farmacia.

I carabinieri del comando provinciale negli ultimi tempi hanno compiuto diversi sequestri di Rivotril tra spacciatori e assuntori, e nel corso di una delle ultime operazioni hanno bloccato in via del Campo un cittadino algerino di 62 anni che aveva nascosto nella biancheria intima una ventina di pastiglie.

L’uomo è stato arrestato, ma le indagini dei militari non si fermano, anche alla luce della pericolosità del Rivotril e dell’estrema dipendenza che può creare soprattutto nei giovanissimi. Non è la prima volta che a Genova viene sequestrato: già a inizio 2023, nel corso di controlli anti spaccio in centro storico, i carabinieri avevano arrestato pusher specializzati proprio nello smercio di questa sostanza.