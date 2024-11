Ritrovo di ubriachi e teatro di risse continue: il Questore chiude per un mese il bar di fronte alla stazione di Cornigliano

Genova. All’esito di appositi procedimenti amministrativi avviati ed istruiti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Genova, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, ha sospeso per 30 giorni la licenza intestata al gestore di un bar di via Cornigliano, davanti alla stazione ferroviaria.

Dopo un controllo effettuato all’alba del 1 novembre scorso è emerso che il bar continua ad essere abitualmente frequentato da persone pregiudicate che commettono spesso reati violenti dovuti anche all’assunzione di alco che il gestore del bar – sottolinea la nota della Questura – continua a somministrare fino alle prime ore del mattino.

Numerosi gli interventi delle forze di polizia, anche nei mesi precedenti. In particolare ad agosto, gli agenti delle volanti avevano arrestato un cittadino dominicano con svariati precedenti di polizia, per lesioni personali e resistenza, minaccia. L’uomo, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso del ristorante, aveva aggredito una donna ed era stato trovato in possesso di un coltello. Il giorno prima era avvenuta una lite con percosse tra alcune clienti del bar. Anche a ottobre le forze dell’ordine sono state costrette ad intervenire più volte: il 12 i Carabinieri sono intervenuti per un’aggressione ad una coppia di giovani, il 13 le volanti sono state chiamate dai residenti a causa degli schiamazzi di una cinquantina di persone in stato di ubriachezza fuori dal bar. Le persone si erano riversate all’esterno poiché una donna, a seguito di lite, aveva spruzzato dello spray urticante dentro il bar. Il 20 le volanti del Commissariato sono intervenute a seguito di una violenta aggressione avvenuta all’esterno del bar, dove una coppia era stata ferita e rapinata da un gruppo di ragazzi sudamericani, poi scappati dal locale. Il 21 i Carabinieri sono intervenuti per un’altra aggressione con un ferito, all’interno del locale.