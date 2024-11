Rissa in via San Vincenzo, il Civ chiede più telecamere. Carratù: “A breve un incontro con il vicesindaco Piciocchi”

Genova. Calci, pugni e sediate nel bel mezzo di via San Vincenzo, affollata per lo shopping: la rissa tra giovanissimi di sabato pomeriggio, scoppiata all’improvviso e rapidamente degenerata (oltre che diventata virale sui social), non è in realtà un caso isolato, ma si somma ad altri episodi che si sono verificati nella strada pedonale che collega via XX Settembre alla zona di Brignole.

Lo confermano anche i proprietari e i gestori delle tante attività commerciali della via, che soltanto due settimane fa hanno assistito a una scena del tutto simile praticamente nello stesso punto, quello con i portici. Sulle scale e ai tavolini dei bar spesso trovano posto ragazzi e ragazze molto giovani, ed è capitato in diverse occasioni che da una parola di troppo scaturisse una lite, poi degenerata. È quanto è successo sabato: nel giro di pochi minuti in strada hanno iniziato a volare anche le sedie, ma all’arrivo dei carabinieri non c’era ormai più nessuno e non è ancora stato possibile accertare cosa abbia scatenato la rissa.

“Ovviamente può succedere – conferma il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù – Via San Vincenzo è l’unica vera via pedonale del centro, ci sono persone che fanno shopping, lavoratori, turisti e anche ragazzi, tenuto conto anche che vicino ci sono due licei. È una via dello ‘struscio’, e a volte tra giovanissimi basta una sigaretta negata per accendere la scintilla. Detto questo, abbiamo già organizzato un incontro cui parteciperà il Civ e il vicesindaco Pietro Piciocchi per confrontarci sulla situazione, che non è comunque né grave né preoccupante. Si tratta di episodi”.

Il Civ ha già chiesto, in rappresentanza dei commercianti, altre telecamere. Attualmente ce ne sono alcune all’angolo con via Galata e all’angolo con via XX Settembre, la richiesta è di aggiungerne un’altra all’altezza di viale Sauli, ma “non è la soluzione definitiva – sottolinea Carratù – Si possono mettere, certo, ma ciò che servirebbe davvero è un presidio della polizia locale. Non dico di riaprire le sezioni perché sarebbe uno spreco di personale, ma di ‘vecchi vigili’ in centro non ce ne sono più. La maggioranza del personale è in centro storico, dove contiamo su un nucleo da cento persone, ma dobbiamo coprire come Municipio anche Oregina e il Lagaccio, Castelletto, il centro. Non abbiamo abbastanza persone, soprattutto in zone come il centro dove tra shopping, lavoratori e turisti c’è un’alta concentrazione di persone che camminano e si incontrano. Ne parleremo durante l’incontro”.