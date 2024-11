Genova. Sabato pomeriggio movimentato per via San Vincenzo, l’iconica strada dello shopping del centro genovese ieri teatro di una violenta rissa tra ragazzi, finita tra calci, pugni, sedie e tavoli scagliati da una parte e dall’altra, davanti agli occhi sbigottiti di decine di persone.

L’episodio è stato ripreso dalla telecamera di un cellulare per poi essere pubblicato sui social pochi minuti dopo, diventando immediatamente virale. Nel video, che immortala il fatto già in svolgimento, si vedono diversi ragazzi prima spintonarsi e colpirsi per poi finire a raccogliere sedie, tavolini e arredi vari dai dehors presenti nella strada per lanciarseli contro, non senza pericolo per chi passava in quei concitati momenti.

Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati dai presenti, ma il gruppo di ragazzi nel frattempo aveva già abbandonato il “campo di battaglia”. Nelle prossime ore saranno quindi analizzate le telecamere di sorveglianza per capire la dinamica dell’episodio e provare a rintracciarne gli autori.