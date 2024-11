Rimossi a Genova altri 5 veicoli abbandonati: dall’inizio dell’anno sono stati 690

Genova. Questa mattina personale della Polizia Locale del Distretto VII Ponente, ha proceduto alle operazioni di rimozione di 2 autovetture e 3 motocicli in stato d’abbandono. Le strade interessate sono state via Salgari, via Cassanello, via Ronchi (Pegli) e via delle Fabbriche, via Don Giovanni Verità (Voltri). Solo la settimana scorsa erano stati rimossi altri sette relitti tra Sestri e Cornigliano e precisamente altre 2 autovetture e 5 motocicli.

Continua a crescere dunque di settimana in settimana il numero di rimozioni dei veicoli abbandonati sul territorio comunale. I dati complessivi aggiornati ad oggi sono di un totale di 690 veicoli “censiti” dal personale del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Locale e dai referenti presso le singole Unità Territoriali.

In via di definizione, dunque, le 172 pratiche che restavano da completare nel trimestre finale dell’anno. Dopo la stretta dei primi anni, a partire dal 2019, il fenomeno ha iniziato a diminuire insieme all’aumento della consapevolezza delle sanzioni che prima o poi arrivano inesorabilmente per i responsabili. Quando dalla targa o dal numero di telaio si risale al proprietario, infatti, gli viene intimato di ottemperare autonomamente alla rimozione, in caso contrario oltre al costo della rimozione forzata dovrà sostenere le spese della sanzione per l’inottemperanza.

«Continua incessante il lavoro del Comune di Genova e della Polizia Locale per la rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale. Un’attività che viene svolta regolarmente per riqualificare e ripristinare il decoro urbano in tutti i quartieri della Città. Ringrazio i nostri agenti per il loro impegno capillare su tutto il territorio, con una particolare attenzione verso le zone dove si concentrano la maggior parte di relitti e in cui abbiamo notato una riduzione dei fenomeni di abbandono». Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Genova, Sergio Gambino.