“Rider” di hashish per i bar di San Fruttuoso: arrestato 51enne genovese

Genova. Si spostava da un bar all’altro in sella al suo scooter per consegnare dosi di hashish ai clienti nel quartiere di San Fruttuoso. A bloccarlo, un genovese di 51 anni, è stata la polizia, che aveva scoperto un giro di spaccio proprio all’interno di un bar della zona.

I poliziotti del commissariato di San Fruttuoso lo hanno fermato giovedì pomeriggio vicino alla sua abitazione, dopo averlo seguito per diversi giorni e avere osservato il suo modus operandi. Quando sono intervenuti, intorno alle 17, il 51enne stava rientrando a casa. Nello scooter gli agenti hanno trovato alcune dosi di hashish, 150 euro nascosti in uno straccio e un coltello di 21 centimetri.

A casa invece l’uomo aveva nascosto in fondo a un armadio un etto di hashish, oltre al materiale per confezionare le dosi. È stato quindi arrestato con l’accusa di spaccio e sottoposto a direttissima in mattinata.