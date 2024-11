Ribaltamento a mare, il vicesindaco Piciocchi: “Avviato un percorso partecipato, a breve altri confronti sui temi emersi”

Genova. – “Con l’assemblea che ho voluto promuovere ieri sera, abbiamo iniziato un percorso partecipato, come avevamo annunciato nella precedente assemblea pubblica nella sede del Municipio a fine ottobre. Nelle prossime settimane organizzeremo altre sedute tematiche per affrontare gli argomenti che i residenti di Sestri Ponente hanno fatto emergere ieri sera, a partire dalla sicurezza e dai servizi alle persone”.

Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi che ieri sera ha partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal Municipio Medio Ponente-Comune di Genova nell nuovo Teatro Verdi di Sestri Ponente. Sono intervenuti, oltre al presidente del Municipio Cristina Pozzi, i tecnici dell’Autorità di sistema portuale Mar ligure occidentale, Rina, il direttore della Struttura commissariale per la ricostruzione Roberto Tedeschi e i tecnici del Comune che hanno illustrato le opere di messa in sicurezza dei rivi.

«Abbiamo anche condiviso la richiesta di un infopoint dove dare risposte ai cittadini su criticità che sono state espresse dai residenti, preoccupati per lo stato delle proprie abitazioni e per gli impatti dei lavori per il ribaltamento a mare di Fincantieri – dichiara il vicesindaco Piciocchi – I lavori in corso sono per la realizzazione di un’opera ritenuta strategica a livello nazionale e dai vari governi che si sono succeduti in questi anni: il ruolo del Comune è quello di ascoltare i cittadini e di farsi mediatore e promotore delle istanze per mitigare il più possibile gli impatti. Per quanto riguarda il masterplan, un documento aperto alla condivisione con la cittadinanza, su Sestri Ponente abbiamo messo sul tavolo delle idee e delle prospettive per migliorare la vivibilità nel quartiere».