Riapre la Barberia Giacalone, il gioiello liberty visitabile dal 9 novembre una volta al mese

Genova. Grazie ai volontari della delegazione Fai di Genova, a partire da sabato 9 novembre il secondo sabato del mese (9 novembre, 14 dicembre, 11 gennaio) sarà visitabile, dalle 15 alle 18, la storica Barberia Giacalone che, dopo i recenti interventi di manutenzione e messa in sicurezza, torna a risplendere con il vivace effetto dei vetri colorati sulle pareti e sul soffitto, nonché con quello delle lampade e dei riflessi negli specchi ovali, che avvolgono in un gioco di luci che sorprende i visitatori.

La piccola Barberia − situata sul retro del monumentale Palazzo Boggiano Gavotti (via San Lorenzo 5) in vico dei Caprettari − è uno dei più antichi locali del capoluogo ligure, un vero gioiello da scoprire nel cuore della città portuale, di fronte agli storici moli, non lontano dalla piazza della antica Borsa e un tempo circondata dagli “scagni”, gli uffici di spedizionieri e armatori.

Su una superficie di soli 10 metri quadrati, la bottega fu aperta nel 1908 dal barbiere Giacalone che qualche decennio dopo, nel 1922, fece rinnovare l’interno secondo le più aggiornate tendenze déco dell’epoca creando, su pareti e soffitto, uno scenografico gioco di specchi e vetri cattedrale opera della vetreria Bottaro, la stessa che alcune generazioni dopo, nel 1992, ne avrebbe curato il restauro per conto del Fai.

La barberia passò al figlio Italo che ne mantenne l’attività e, dopo la sua morte nel 1989, ne fu riconosciuto l’interesse storico dal ministero della Cultura vincolandone la conservazione e, grazie a una sottoscrizione pubblica attivata dalla Delegazione di Genova, nel 1992 venne acquisita dal Fai che ne curò il restauro e la riapertura e che oggi ancora una volta la ripropone al pubblico.