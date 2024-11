Giunta Bucci, il cerchio è vicino alla chiusura: “Anzitutto l’assessore alla Sanità, poi il resto”

Genova. Potrebbe essere molto vicina la chiusura del cerchio per la nuova giunta regionale guidata da Marco Bucci. Oggi il presidente neoeletto, che attende ancora la proclamazione ufficiale da parte del Tribunale, ha incontrato nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi i rappresentanti delle forze di maggioranza: i segretari regionali di Lega e Fratelli d’Italia Edoardo Rixi e Matteo Rosso, il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio e la coordinatrice regionale di Noi Moderati Ilaria Cavo.

E a giudicare dai sorrisi sfoggiati davanti ai microfoni all’insegna della “grande sintonia”, la fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare, come suggeriscono anche indiscrezioni trapelate dall’entourage. “Nell’arco di pochissimi giorni si chiuderà tutta la partita“, assicura Cavo. “Aspettiamo una proposta dal presidente per quanto riguarda la giunta”, puntualizza Cirio. L’unico a sottrarsi al placcaggio dei cronisti in via Garibaldi è stato Rosso.

Tutto parrebbe ruotare intorno al nodo della sanità, come lasciano intendere le parole di Rixi: “Abbiamo parlato di profili e abbiamo chiesto al presidente di andare a fare un po’ di telefonate per capire le disponibilità soprattutto in campo sanitario, che è uno dei temi che crediamo fondamentali e che la giunta dovrà analizzare da subito. Da lì in poi si formerà la giunta“.

Come detto negli scorsi giorni, è molto probabile che questa delega – in assoluto la più spinosa per l’amministrazione regionale – non finisca in mano a un politico. L’ipotesi che prende piede è quella di una figura tecnica esterna ai partiti: “Ci sono almeno sei o sette ipotesi”, conferma Rixi. Qualche nome è già emerso: l’ex amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini, il manager Luciano Grasso che ha già affiancato Bucci nella struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera. Ma attenzione anche a Brunello Brunetto, fuoriuscito dalla Lega e non più ricandidato. Qualcuno azzarda un ritorno in auge di Angelo Gratarola, assessore uscente della giunta Toti, ma per lui – così come per Grasso – c’è l’ostacolo di un sostanziale flop da candidati nella lista Vince Liguria. La seconda possibilità è che il nuovo governatore scelga di tenere la materia sotto la sua diretta gestione, magari nominando uno o più manager esterni alla giunta su temi specifici, come aveva fatto Toti nei primi due anni del secondo mandato.

Altra questione che appassiona i commentatori politici è il ruolo che avranno i totiani nella squadra di Bucci, da sempre refrattario ai concetti di continuità e discontinuità. “Sicuramente sarà riconosciuto l’apporto della componente civica totiana e di Noi Moderati – è convinta la deputata Ilaria Cavo, già intervenuta nei giorni scorsi sul tema -. Si arriverà a una soluzione che rispetti il ruolo di tutti, anche il nostro”. Sembrano esserci pochi dubbi, insomma, sul rientro in giunta di Giacomo Giampedrone, rimasto tuttavia beffato dal meccanismo di assegnazione dei seggi in Consiglio regionale e protagonista la settimana scorsa di un piccolo caso che ha messo in dubbio il suo gradimento presso il governatore eletto.

Detto questo, anche mettendo da parte il famoso manuale Cencelli, Bucci non potrà certo deludere le aspettative dei partiti che lo hanno sostenuto. Fuori da Tursi nessuno si sbilancia: “Abbiamo parlato soprattutto delle cose da fare”, si affrettano a dichiarare i leader regionali. “La Lega avrà gli assessori che deve avere la Lega“, taglia corto Rixi. “Aspettiamo una proposta dal presidente per quanto riguarda la giunta – aggiunge Cirio per Forza Italia -. Siamo molto sereni che si troverà l’equilibrio migliore. Abbiamo parlato soprattutto di profili, perché ciò che conta non è tanto la tessera che hai in tasca ma quello che sei capace a fare”. In pole position ci sono gli assessori uscenti: Marco Scajola (oltre 6mila voti portati in dote da Imperia, in quota Forza Italia), Alessio Piana (Lega) e Simona Ferro (Fratelli d’Italia).

La teoria vorrebbe due poltrone blindate per Fratelli d’Italia e almeno una per tutti gli altri, ma oggi Bucci ha usato parole cristalline a margine della commemorazione delle vittime dell’alluvione del Fereggiano: “Il peso dei partiti sarà importante, ma non decisivo. Alla fine sono io che mi prendo la responsabilità, sono io che ci sto o me ne vado“. A riempire la casella civica potrebbe essere il solo Giampedrone, mentre le due rimanenti (in tutto sono sette) rimarrebbero a disposizione del presidente che da settimane ha già pronta una short list di profili da coinvolgere. Adesso la palla passa a lui, dopodiché servirà l’ultimo via libera della maggioranza e la giunta sarà pronta, forse ben prima delle previsioni.