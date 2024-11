Regione Liguria, Bucci presenta la sua giunta: ecco chi sono gli assessori

Genova. Ufficiale la nuova giunta della Regione Liguria guidata dal presidente Marco Bucci. L’ha presentata il governatore neoeletto in una conferenza stampa convocata nella Sala Trasparenza di piazza De Ferrari dopo l’ultimo vertice di maggioranza di giovedì sera che aveva partorito una squadra pronta “al 99,9%”.

Sette assessori, per ora, che diventeranno nove (un posto è già prenotato per il leghista Alessio Piana) quando sarà in vigore la deroga nazionale invocata nelle scorse settimane da Bucci che consentirà altre due nomine. “Facevano tutti parte della mia shortlist eccetto uno”, rivela Bucci. Ad oggi una sola donna in squadra: “Sono dispiaciuto, in futuro cercheremo coi livelli sotto di aumentare la rappresentanza femminile”. Quattro su sette sono assessori uscenti della giunta Toti, nessuna figura è totalmente esterna ai partiti, tre non sono stati eletti consiglieri nell’ultima tornata.

L’assessore savonese, diventato il principale nodo da sciogliere dopo l’alzata di scudi di un’intera provincia che rischiava di finire nuovamente esclusa dalla rappresentanza, è l’ex senatore Paolo Ripamonti della Lega. Ad anticipare il suo nome erano state Ivg e Genova24 mercoledì scorso.

Confermato in giunta Massimo Nicolò, esponente di Fratelli d’Italia ma qualificato come tecnico esterno, scelto personalmente da Bucci per assumere la delega alla Sanità. Era stato vicesindaco di Genova dal 2021 al 2022. Una delega che “ha fatto scrivere fiumi d’inchiostro, maturata dopo diverse discussioni – spiega Bucci -. Abbiamo deciso di affrontare l’argomento sanità con una forza dirompente, l’abbiamo trovata tra tutte le persone in Liguria che si occupano non solo della sanità ma di cose vicine alla sanità, per fare il salto di qualità”.

Ad affiancare Nicolò sarà un team di esperti composto da Enrico Castanini per le liste d’attesa e la digitalizzazione, Angelo Gratarola che “potrà fare da trait d’union per la farmaceutica”, Luciano Grasso che “ci aiuterà in vari ruoli”; Santiago Vacca che si occuperà della parte amministrativa ed economica. In più ci sarà un Consiglio superiore della sanità della Liguria con un pool di medici scelti da Matteo Bassetti.



Fratelli d’Italia, prima forza della coalizione con oltre il 15% dei voti, esprime due assessori: la riconfermata Simona Ferro, genovese, e il sanremese Luca Lombardi. Oltre a Ripamonti la Lega potrà contare ancora sull’imperiese Alessandro Piana, già vicepresidente e facente funzioni nel lungo interregno tra l’arresto di Toti e la proclamazione di Bucci. Una pedina a Forza Italia, l’imperiese Marco Scajola. In quota Vince Liguria c’è lo spezzino Giacomo Giampedrone, assessore uscente.

“Sono molto contento non solo della sanità – commenta Bucci -. La giunta c’è, da domani mattina sarà operativa anche se la formalizzazione avverrà nel primo consiglio regionale dopo il 26 novembre. Vogliamo andare in fretta, i cittadini liguri hanno bisogno di tutte le nostre attività. Ringrazio gli assessori e tutti quelli che collaborano con loro, hanno fatto un lavoro eccezionale, i cittadini liguri devono essere orgogliosi”.

Le deleghe

Bucci terrà per sé il Bilancio, le Partecipate regionali, i Fondi europei, la Comunicazione, gli Affari costituzionali e legali, Relazioni internazionali, Transizione digitale e informatica.

Alessandro Piana vicepresidente con delega ad Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca, Fiere, Grandi eventi, Entroterra, Parchi e biodiversità, Escursionismo e tempo libero, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza.

Già vicepresidente nella passata legislatura, è stato presidente ad interim, e successivamente facente funzioni, dal 7 maggio 2024 fino alla nomina di Marco Bucci. Nato a Imperia il 9 maggio 1972, è un agrotecnico e imprenditore agricolo nell’azienda di famiglia. A maggio 2015 è stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Imperia e quindi presidente del Gruppo consiliare Lega Nord Liguria-Salvini.

Simona Ferro Cultura, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento, Lavoro e politiche dell’occupazione, Pari opportunità, Infanzia, Animali, Consumatori, Politiche giovanili, Cittadinanza responsabile

Già assessore nella passata legislatura, è nata a Genova nel 1969, si è diploma all’Istituto Privato Arecco di Genova e ha conseguito la laurea alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova. È avvocato libero professionista con competenza in ambito di attività giudiziale e consulenza stragiudiziale al servizio di privati, multinazionali, primarie aziende e organizzazioni in diverse materie.

Giacomo Giampedrone Difesa del Suolo, Infrastrutture, Protezione civile, Edilizia ospedaliera, Ire, Ambiente e tutela del territorio, Antincendio, Emergenze

Già assessore nelle ultime due legislature, è nato a Sarzana il 9 maggio 1981. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma. Successivamente ha conseguito il Master “Alta formazione in Conciliatore professionista”. Dal 2004 al 2014 è stato Consigliere comunale di Ameglia fino al maggio 2014, quando è stato eletto sindaco del medesimo comune. Nel dicembre 2014 è stato anche eletto Consigliere provinciale della Spezia.

Luca Lombardi Turismo, Marketing Territoriale, Agenzia In Liguria, Ciclo delle acque

Nato a Sanremo nel 1969, sposato con un figlio, dopo aver conseguito il diploma di geometra all’Istituto Cristoforo Colombo di Sanremo, dal 1989 si è affermato come imprenditore e dirigente nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso di abbigliamento. Dal 2004 al 2007 è stato consigliere di Confcommercio Sanremo e dal 2008 al 2011 consigliere per la provincia di Imperia di Federmoda Italia. Dal 2017 è membro del direttivo di Anci Liguria, contribuendo allo sviluppo delle politiche locali. Dal 2014 è capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Sanremo.

Paolo Ripamonti Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Area di crisi complessa, Vertenze aziendali e rapporti con sindacati, Personale regionale, Patrimonio

Già assessore alla sicurezza del Comune di Savona dal 2016 al 2018, eletto senatore nel 2018.

Marco Scajola Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative e Edilizia, Demanio marittimo, Tutela del paesaggio, Attività estrattive, Programmazione Fse, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale, Pianificazione territoriale

Già assessore nelle ultime due legislature, è nato a Imperia il 24 aprile 1970 ed è sposato con tre figli. È psicologo, psicoterapeuta, specialista in psicologia generale e clinica, libero professionista.

Dopo diverse esperienze come consigliere comunale e poi come assessore nel Comune di Imperia, è stato eletto per la prima volta in Regione Liguria nel 2010. Dal 2010 al 2015 è consigliere regionale di opposizione, rieletto nel 2015 viene nominato assessore. Viene nuovamente eletto nel 2020 e nel 2024.

Massimo Nicolò Sanità, Socio-sanitario, Sociale

Coordinatore del corso di Laurea in Ortottica, e assistente in Oftalmologia. Docente della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Genova.

Lo Sviluppo economico (insieme a Industria, Blue economy, Porti, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca, Ricerca e innovazione tecnologica, Programmazione Fesr) rimarrà in capo a Bucci e verrà assegnato ad Alessio Piana in qualità di consigliere delegato, finché non potrà essere nominato assessore.