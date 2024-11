Recco, il Comune cerca un nuovo gestore per la piscina di Punta Sant’Anna

Recco. Il Comune di Recco è alla ricerca di un nuovo gestore per la piscina di Punta Sant’Anna. Attraverso una “indagine di mercato”, l’amministrazione intende individuare il soggetto più idoneo a cui affidare la concessione dell’impianto, per il periodo dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 e con un canone annuo di 12mila euro.

Pubblicato sul sito del Comune, l’avviso specifica che le intenzioni sono quelle di valorizzare la struttura, che comprende una vasca di 650 mq, un’area circostante di 362 mq e servizi igienici per il pubblico di 39 mq. L’obiettivo è promuovere iniziative ludico-ricreative e a vocazione sociale, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e ai disabili, per garantire la massima fruibilità da parte della collettività.

Possono partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. “Vogliamo affidare la gestione della piscina a un soggetto in grado di offrire un servizio di qualità e di valorizzare l’impianto come luogo di aggregazione e di promozione delle attività fisiche e ricreative per tutti i cittadini di Recco” spiega il sindaco Carlo Gandolfo

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate in Comune entro le ore 12 del prossimo 18 novembre. Successivamente, si procederà con la selezione del concessionario attraverso una procedura negoziata. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Recco: https://www.comune.recco.ge.it/