Rapallo, spaccata in un negozio in pieno centro: indagano i carabinieri

Rapallo. Spaccata nella notte in pieno centro a Rapallo, preso di mira il negozio di abbigliamento Lai, in piazza Cavour.

A darne notizia sui social è stata la consigliera comunale ed ex assessora Elisabetta Lai, sorella di Emanuela, titolare del negozio: “Brutto risveglio con telefonata dei carabinieri alle quattro di mattina – ha scritto – comunque Manu, non sarà una vetrina distrutta a non permetterci di festeggiare i tuoi primi 50 anni”.

Oltre alla vetrina distrutta, la famiglia Lai deve fare i conti con l’ammanco del denaro presente in cassa e di alcuni capi d’abbigliamento.

La stima è ancora in corso, sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già sequestrato i filmati delle videomcarre di sorveglianza della zona.