Il Rally della Lanterna torna a Genova: tutte le chiusure, i divieti di sosta e le modifiche alla viabilità nel weekend

Genova. Si annuncia un fine settimana impegnativa per i residenti della Valbisagno dal punto di vista della viabilità e della sosta. Sabato e domenica va infatti in scena il Rally della Lanterna, che torna nel capoluogo ligure dopo nove anni per celebrare i 40 anni e anche perché rappresenta la finale della Coppa Italia Rally.

Oltre 150 le vetture protagoniste dell’evento, organizzato dalla Federazione con la collaborazione dell’Automobile Club d’Italia. Si parte sabato con lo shakedown, previsto in mattinata nei pressi della frazione di Serino, poi la partenza alle 15.30 da piazza della Vittoria, dove è previsto anche l’arrivo, domenica dalle 17.

Sabato pomeriggio le prove speciali, entrambi brevi: la “Sant’Eusebio” (2,30 km, ore 16:05) che anticipa la “Laccio” (3,21 km, ore 17:05) . Domenica due giri su tre diversi tratti: la “Portello” (14,49 km – PS3 9:10, PS6 14:15), la “Brugneto” (11,82 km – PS4 9:55, PS7 15:00) e “la Massimo Canevari” (13,81 km – PS5 10:25, PS8 15:30).

Proprio in occasione del rally nella zona dello stadio Ferraris sarà allestito il parco assistenza, l’area dove i team potranno effettuare la manutenzione, riparazione e messa a punto delle auto da corsa. A partire da venerdì, dunque, nell’area scatteranno una serie di modifiche al traffico e alla sosta. Piazzale Marassi sarà chiuso da venerdì 8 novembre sino a domenica 10 novembre: di seguito tutte le modifiche alla viabilità dettagliate.

Le modifiche a sosta e circolazione in zona Marassi

Divieto di transito dalle ore 00.00 di venerdì 8 novembre alle ore 24.00 di domenica 10 novembre 2024 per consentire l’allestimento del parco di assistenza in:

Piazzale Atleti e Azzurri d’Italia

Via Clavarezza

Divieto di circolazione e sosta dalle 9.00 di venerdì alle ore 24.00 di domenica nelle seguenti vie:

Via Spensley

Via G. de Pra’

Piazzale Marassi nel tratto compreso tra via Clavarezza e via del Mirto

Via Angeli del fango

In piazzale Marassi lato levante sarà fruibile il normale doppio senso di circolazione fino all’estremità lato mare della casa circondariale civico 1 e dovrà essere lasciato libero il passo carrabile afferente il medesimo istituto immediatamente a mare del civico 1

Divieto di circolazione per tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti (esclusi i veicoli autorizzati dagli organizzatori) dalle ore 00.00 di venerdì 8 novembre fino alle ore 24.00 di domenica 10 novembre in:

Via Bobbio in tutta l’area di sosta della piastra lato levante

Via Bobbio dall’intersezione con via Angeli del Fango (aree dove verrà allestito il parco assistenza)

Libera e aperta alla circolazione tutta via Carli

Le modifiche al traffico per la gara

Dalle ore 7.30 alle ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00, in occasione del test di gara e della prova speciale a1 “Sant’Eusebio”, divieto di transito veicolare e pedonale in via Montelungo dall’incrocio con via Castagnato e fino ai civici 1c-1d-1e di via Montelungo; in via San Colombano intersezione via Montelungo sarà istituto il filtro da parte del personale della polizia locale che, quando possibile, consentirà ai residenti di raggiungere le abitazioni.