Rally della Lanterna, oggi il gran finale: percorso, strade chiuse e modifiche alle linee Amt

Genova. Va in scena oggi il gran finale del Rally della Lanterna, gara arrivata alla 40esima edizione che vale come finale della Coppa Italia Rally. Oltre 150 le vetture protagoniste della manifestazione inserita nel programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Arrivo e partenza sono nello scenario tradizionale di piazza della Vittoria, mentre il parco assistenza è stato allestito in piazzale Marassi, davanti allo stadio Ferraris. Le auto da rally sfileranno quindi in piena città in diversi momenti della giornata, ma protagonista sarà ovviamente l’entroterra, location obbligata per questo genere di gare.

Dopo le prime due prove speciali ieri sulle strade di Sant’Eusebio e Laccio, nei pressi di Torriglia, oggi ce ne saranno ben sei. Alle 9.30 il passo del Portello, da Neirone a poco prima della galleria Buffalora. Alle 9.55 il Brugneto, uno dei percorsi più celebri in Italia, da Montebruno fino a Propata. Alle 10.25 la prova Massimo Canevari, tra Propata e Beinaschi. Quindi il rientro in piazza della Vittoria e piazzale Marassi e nel pomeriggio si replica, rispettivamente alle 14.05, 14.50 e 15.20. La premiazione è prevista in piazza della Vittoria alle 17.00.

Le modifiche alla viabilità in zona Marassi

Divieto di transito fino alle ore 24.00 di domenica 10 novembre 2024 per consentire l’allestimento del parco di assistenza in:

Piazzale Atleti e Azzurri d’Italia

Via Clavarezza

Divieto di circolazione e sosta fino alle ore 24.00 di domenica nelle seguenti vie:

Via Spensley

Via G. de Pra’

Piazzale Marassi nel tratto compreso tra via Clavarezza e via del Mirto

Via Angeli del fango

In piazzale Marassi lato levante sarà fruibile il normale doppio senso di circolazione fino all’estremità lato mare della casa circondariale civico 1 e dovrà essere lasciato libero il passo carrabile afferente il medesimo istituto immediatamente a mare del civico 1

Divieto di circolazione per tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti (esclusi i veicoli autorizzati dagli organizzatori) dalle ore 00.00 di venerdì 8 novembre fino alle ore 24.00 di domenica 10 novembre in:

Via Bobbio in tutta l’area di sosta della piastra lato levante

Via Bobbio dall’intersezione con via Angeli del Fango (aree dove verrà allestito il parco assistenza)

Libera e aperta alla circolazione tutta via Carli

Le modifiche alle linee Amt

Le linee 451, 480, 482, l’integrativo i15 e le linee provinciali 726 e 925, 926 e 927 modificheranno il percorso con le modalità di seguito indicato.

Fino a fine servizio:

Linea 451

Direzione via Bobbio: i bus, giunti in via del Mirto, svolteranno in piazzale Marassi e proseguiranno in via Mandoli dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata Mandoli/Fassicomo (c.f.1386). Direzione via Tortona: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio proseguiranno per via Mandoli, piazzale Parenzo, lungo Bisagno Istria dove riprenderanno regolare percorso.

Le partenze dal capolinea provvisorio saranno posticipate di 2 minuti.

Linee 480 e 482

Direzione Revel: i bus, giunti in piazzale Parenzo proseguiranno per corso de Stefanis, via Monticelli, piazza Carloforte, corso Galliera dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Moresco proseguiranno per via Monnet, via Bobbio, ponte Campanella, lungo Bisagno Istria dove riprenderanno regolare percorso.

Oggi fino al termine della manifestazione

Linea 726

Il capolinea di Buffalora verrà spostato al Giro del Bosco e le partenze saranno posticipate di 5 minuti.

Linee 925 e 926

I bus in partenza dalla fermata di via Buranello, nel centro di Torriglia, proseguiranno per via Giacomo Matteotti, via Provvidenza, via Mario Costa, via Giuseppe Rosciano, SS45 dove riprenderanno regolare percorso. Stesso percorso in senso inverso.

Linea 927

Linea sospesa per tutta la giornata.