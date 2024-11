Raccolta differenziata, Genova supera per la prima volta il 50%: “Obiettivo 65% in tre anni”

Genova. Il 2024 si chiuderà con una quota di raccolta differenziata dei rifiuti pari al 50,5% per la città di Genova. È il dato comunicato in commissione comunale a Palazzo Tursi dal presidente Giovanni Battista Raggi: “Per la prima volta – commenta – superiamo una soglia sia tecnica sia psicologica”. L’obiettivo è raggiungere il 65% entro la fine del 2027 con due step intermedi: 55% entro l’anno prossimo e 60% a consuntivo del 2026.

In verità gli ultimi dati Istat riferiti al 2022 condannano la città metropolitana di Genova all’ultimo posto nel Nord Italia per livello di raccolta differenziata con una percentuale del 51,4% ben distante dai livelli di Venezia (prima col 72,1%), Bologna (69,3%), Firenze (68,5%), Milano (68,3%) e Torino (62%). Anche Roma fa meglio del capoluogo ligure (52,3%).

A livello comunale, tuttavia, il divario coi centri più virtuosi appare meno marcato: “Ad oggi nessuna grande città sopra i 500mila abitanti arriva al 65% di raccolta differenziata – è il ragionamento di Raggi -. Esiste un problema tecnico che riscontrano anche i Comuni più all’avanguardia. Milano da cinque anni gira tra il 60% e il 63%. Si tratta di un salto non banale”. Genova, comunque, registra un trend di crescita costante da anni: nel 2021 era ferma al 39,9%, nel 2022 raggiungeva il 43,1%, l’anno scorso si era attestata al 46,7%.

Come raggiungere l’obiettivo? La strategia di Amiu è un collage di progetti specifici. Come anticipato da Genova24, l’anno prossimo dovrebbe partire il primo progetto pilota con badge e app per i cassonetti intelligenti nel quartiere di Albaro, affiancato però da un sistema di raccolta condominiale e domiciliare nelle vie che rimarrebbero escluse. Si tratta del primo passo per arrivare alla tariffazione puntuale della Tari. Se la sperimentazione darà i suoi frutti potrà essere estesa alle zone già attrezzate coi nuovi contenitori.

Tra queste non ci sono le delegazioni del Ponente, dove l’avanzata dei cassonetti elettronici è stata sospesa a causa dell’interferenza col progetto degli assi di forza del trasporto pubblico. Qui è allo studio un sistema alternativo che partirà a Pegli per poi allargarsi eventualmente al resto del territorio. Per la Valpolcevera si valuta un progetto dedicato che mette insieme porta a porta, ecopunti, isole interrate e raccolta stradale.

Altri progetti “su misura” riguarderanno San Teodoro e Sampierdarena (raccolta stradale e domiciliare), Boccadasse (conferimento assistito con EcoStop), piazza Fontane Marose. A queste azioni si aggiungono raccolta dell’umido porta a porta e progetti dedicati per utenze non domestiche (ospedali, case di cura, attività commerciali, uffici, cimiteri), iniziative zero waste per mercati comunali al coperto e ambulanti, ma anche una generale riduzione dei volumi dedicati ai rifiuti indifferenziati e cestini per piccoli rifiuti differenziati in aree molto frequentate (lungomare, centro, zone turistiche).

Oggi Amiu serve 140 Comuni nell’area metropolitana di Genova, con 650mila abitanti serviti e 321mila tonnellate di rifiuti urbani gestiti, e impiega oltre 1.900 dipendenti. Per il 2025 si prevedono ricavi superiori a 195 milioni e 33 milioni di euro di investimenti. La flotta aziendale comprende 950 mezzi operativi di cui il 75% green.