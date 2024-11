Quali sono i più efficaci macchinari anticellulite nel 2024

C’è chi ci prova con prodotti e beauty routine casalinghe quotidiane, chi si affida a massaggi settimanali e trattamenti estetici costanti e continuativi in centri specializzati e chi punta su diete sane e bilanciate e rimedi naturali tramite erbe, tisane e foglie. L’obiettivo è sempre e solo uno: eliminare quel fastidioso inestetismo che prende il nome di cellulite.

Purtroppo bisogna ricordare che la pelle a buccia d’arancia è estremamente difficile da combattere e, anche se queste strategie possono aiutare a ridurre il problema, non consentono di ottenere in tutto e per tutto il risultato desiderato.

Esistono, però, alcuni macchinari innovativi, professionali e d’avanguardia che, 18

Se ci si chiede perché scegliere un macchinario anticellulite e, soprattutto, quale garantisce un risultato duraturo e visibile, in questo articolo daremo tutte le risposte che si possono cercare.

Vacufit

Non si tratta di un apparecchio medico, né di trattamento estetico: il Vacufit è un macchinario anticellulite pensato per l’attività sportiva, in particolare per sessioni di training di 30 minuti.

Simile a un tapis roulant, unisce l’esercizio aerobico della camminata veloce, l’effetto sottovuoto e quello termale dei raggi infrarossi per migliorare la circolazione e la ritenzione idrica, accelerare il metabolismo e offrire un’azione dimagrante mirata sugli accumuli adiposi e l’eliminazione della cellulite.

Si tratta di una formula di allenamento innovativa e d’avanguardia ideale per persone di ogni età e anche per chi non è solitamente abituato a fare sport. Rappresenta la nuova frontiera nella lotta alla cellulite, con risultati visibili dopo poche sedute e un netto miglioramento della composizione corporea.

Radiofrequenza

Uno dei macchinari anticellulite più interessanti è quello a radiofrequenza, che consente di ottenere un trattamento estetico sottocutaneo non invasivo e senza effetti collaterali che va a migliorare gli inestetismi presenti.

Viene effettuato per mezzo di onde elettromagnetiche che generano un’energia che raggiunge la parte profonda della pelle del corpo, stimolando collagene ed elastina, riattivando i fibroblasti e la circolazione e rendendo la pelle più tonica e compatta.

Mesoterapia

Un altro macchinario anticellulite che aiuta a ottenere risultati immediati e visibili è quello relativo alla mesoterapia. Si tratta di un dispositivo che va a iniettare, tramite aghi sottilissimi e in maniera molto mirata, sostanze farmacologicamente attive nello strato medio-profondo del derma, così da drenare i liquidi, sciogliere il grasso presente e stimolare la circolazione dei vasi sanguigni.

Con la mesoterapia si va a tonificare ed elasticizzare la pelle e disintossicare l’organismo dalle scorie in eccesso, riducendo la presenza di cellulite visibile.

Carbossiterapia

La carbossiterapia fa parte dei trattamenti contro la cellulite e le adiposità localizzate che si stanno diffondendo sempre più. Consiste in microiniezioni sottocutanee di anidride carbonica a temperatura corporea in punti prestabiliti da trattare.

Grazie a questo gas distribuito nei tessuti, si ottiene una migliore compattezza della pelle e ossigenazione del tessuto, favorendo un effetto lipolitico e drenante che aiuta a sciogliere gli accumuli adiposi, aumenta l’elasticità e ottimizza la funzionalità del microcircolo.