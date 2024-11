Punta Baffe, ciclista cade e si rompe il gomito: soccorso dai vigili del fuoco

Sestri Levante. Un ciclista che percorreva i sentieri in zona Punta Baffe a Riva Trigoso ha perso il controllo del mezzo ed è caduto procurandosi una presunta frattura ad un gomito.

È successo questo pomeriggio.

I vigili del fuoco, insieme al Soccorso alpino e il personale del 118, hanno raggiunto l’uomo e, concordata la strategia di soccorso, si è optato per trasportare l’uomo con il mezzo fuoristrada dei vigili del fuoco, fino alla strada carrabile dove lo attendeva l’ambulanza per il trasporto in ospedale.