Nidi e scuole d’infanzia, la protesta davanti al Comune di Genova: “Più assunzioni”

Genova. “Mancano guanti e pannolini”, “I primi 2000 giorni sono per tutta la vita, prendiamocene cura”, “Pedagogia o Economia”. Sono alcuni dei cartelli che le lavoratrici e i lavoratori dei servizi educativi 0-6 anni del Comune di Genova hanno portato davanti a Palazzo Tursi dove hanno dato vita a un presidio.

“Il problema è che continua a permanere una carenza di organico dei tempi determinati per poter coprire le assenze lunghe o quelle che derivano dai permessi per legge 104 e dalle maternità – spiega Christian Briozzo, delegato sindacale Funzione Pubblica Cgil – la giunta Bucci si era presa degli impegni che non sono stati rispettati.

Il sindacato nei giorni scorsi ha proclamato lo stato di agitazione. Da tempo Fp Cgil chiede nuove assunzioni che consentano al personale in servizio, educatori e insegnanti, di effettuare un numero di ore regolare e la fruizione di ferie e permessi legati alla Legge 104, i tre giorni al mese da dedicare a un familiare con disabilità.

“Purtroppo, e nonostante gli impegni assunti anche dal sindaco Marco Bucci, continua il perdurare di pessime relazioni sindacali. – spiegano dalla Fp Cgil – nella fattispecie si segnalano la mancata e tempestiva trasmissione di dati e informazioni da parte dell’amministrazione, il mancato rispetto degli impegni assunti tra cui la creazione di un piano operativo efficace di sostituzione del personale assente, la mancanza dell’introduzione dell’organico potenziato nelle strutture con alta incidenza di bambini disabili certificati e in attesa di ricevere la certificazione e la copertura di un minimo di 2 funzionari per ambito; la copertura dei profili amministrativi”.

“A questi punti si aggiunge la richiesta di inquadramento nell’area superiore per tutto il personale educativo, così come previsto contratto nazionale collettivo”, conclude.