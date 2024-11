Aggredisce e tenta di violentare una prostituta, ventenne bloccato dai carabinieri

Genova. In salvo grazie alla pronta reazione e a un commerciante che ha sentito le sue urla e ha chiamato il 112, sventando una violenza sessuale. Sono stati momenti di grande paura per una prostituta che ieri sera è stata aggredita in un appartamento di via dei Macelli, in centro storico, da un uomo che pretendeva un rapporto sessuale senza pagare.

Stando a quanto riferito dalla donna ai carabinieri della Maddalena, intervenuti dopo la segnalazione, l’uomo l’ha avvicinata chiedendo un rapporto, ma una volta dentro l’abitazione l’ha spinta sul letto e l’ha colpita al volto provando a violentarla. La donna si è messa a gridare e ha lottato mettendolo in fuga.

Acquisita la descrizione dell’aggressore, diverse pattuglie dei carabinieri hanno passato al setaccio i vicoli individuando e fermando poco dopo l’uomo, un 20enne, che è stato denunciato.