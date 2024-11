Programmi dell’accesso Rai, dal 16 novembre il nuovo ciclo: “Una vetrina per il terzo settore”

Genova. Riprende sabato 16 novembre la messa in onda dei Programmi dell’accesso coordinati da CoReCom Liguria, che andranno in onda su Rai Tre e su Rai Radio Uno, prevista per il secondo periodo del 2024. Le puntate saranno sei per la televisione e quattro per la radiofonia. Su Rai Tre andranno in onda ogni sabato dal 16 novembre al 21 dicembre, dalle 7.30 alle 8.00, mentre quelle programmate su Rai Radio Uno andranno in onda dal 16 novembre al 7 dicembre dalle 23.30 alle 23.50.

In totale sono 21 i richiedenti che hanno fatto domanda per accedere alle trasmissioni radiotelevisive per un totale di 30 contributi, articolati in cinque per puntata televisiva, ed undici contributi, suddivisi nelle quattro puntate radiofoniche.

La graduatoria definitiva è stata approvata con la deliberazione del Comitato del Corecom Liguria numero 21 del 10 settembre 2024.

Spiega il presidente del Corecom, Manfredi Maglio: “I Programmi dell’accesso rappresentano una vetrina per le associazioni, enti e attori del terzo settore per far conoscere il loro impegno sul territorio, a dimostrazione che la legge 103 del 1975 ha ancora una piena efficacia. Tra il primo ciclo, andato in onda a marzo, e quello che sta per essere trasmesso, abbiamo registrato un crescente numero di domande pervenute agli uffici. Ciò dimostra il fermento sociale e culturale della Liguria, che merita di essere conosciuto”.

Continua Maglio: “La funzione della concessionaria di Stato è anche quella di veicolare messaggi di pubblica utilità provenienti dal mondo dell’associazionismo e del volontariato, a cui particolarmente si rivolgono i Programmi dell’accesso, vagliati dal Corecom Liguria. Un particolare ringraziamento va alla sede regionale della Rai Liguria e ai suoi tecnici, con la quale si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione, anche per la realizzazione della produzione e successiva messa in onda dei contributi video e audio”. Il prossimo ciclo andrà in onda nella primavera del 2025.