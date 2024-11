Pro Recco, la famiglia Hammarskjold diventa co-proprietaria del club insieme ai Behring

Recco. La Pro Recco Waterpolo annuncia che la famiglia Hammarskjold si unisce alla famiglia Behring come co-proprietaria del club.

“Il coinvolgimento della famiglia Hammarskjold nella Pro Recco rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la struttura societaria e perseguire obiettivi sempre più ambiziosi”, dichiara la società.

“Amo la pallanuoto fin dalla giovinezza, prima come giocatore e più recentemente guardando i miei figli giocare – spiega Philip Hammarskjold -. La mia famiglia condivide un’amicizia di lunga data con la famiglia Behring, siamo stati felici ed onorati quando ci hanno offerto l’opportunità di condividere questo viaggio insieme a loro. La Pro Recco è oggi il migliore club in questo sport, il nostro obiettivo è supportare la squadra per continuare a competere ai massimi livelli della pallanuoto internazionale per ancora molti anni”.

Lucas Giannini, Ceo di Behring Foundation, aggiunge: “Diamo il benvenuto alla famiglia Hammarskjold con la quale siamo legati da una profonda e sincera amicizia. La loro passione e il loro know-how saranno un valore aggiunto per affrontare le sfide future e continuare a regalare emozioni indimenticabili ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di pallanuoto”.

Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco, conclude: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento alle famiglie Behring e Hammarskjold per la loro fiducia e il supporto alla Pro Recco. La scelta di condividere insieme questo progetto offre al Club l’opportunità di mantenere ambizioni all’altezza della sua storia e ci dà ulteriore energia per raggiungere i nostri obiettivi”.