Genova. Prosegue il lento calo delle temperature in quota sull’Europa meridionale, con infiltrazione di aria più umida che determinerà cieli in prevalenza velati o poco nuvolosi. Ecco le previsioni elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 7 novembre

Cielo e fenomeni

Giornata caratterizzata da velature sparse su tutta la regione, più compatte a ponente alle medio-alte quote; sui versanti padani del settore centrale non si esclude la formazione di locali banchi di nebbia. Situazione invariata nelle ore pomeridiane, con le nubi che tenderanno in parte a diradarsi lasciando anche sprazzi di cielo limpido, ma in un contesto comunque generalmente velato.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con raffiche localmente forti agli sbocchi vallivi e sotto costa tra il Savonese ed il Genovesato occidentale. Deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali anche a Levante, mentre nell’Imperiese costiero le correnti assumeranno carattere di Grecale.

Mari

Stirato sotto costa sul settore centrale, mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature

Stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Sulla costa minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 17 e 22 gradi. Nell’interno minime tra 0 (fondovalle) e 10 gradi, massime tra 12 e 18 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria, venerdì 8 novembre

Cielo e fenomeni

Il transito di un disturbo in quota determina un nuovo aumento della nuvolosità, con nubi medio-alte più compatte in particolare sul centro-levante; seguono successivamente (nella tarda serata e notte su sabato) isolati e deboli rovesci sul levante della regione

Venti

Moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione, con locali rinforzi in particolare nel Savonese e sul mare davanti alle coste ponentine, in particolare in serata.

Mari

Stirato sulla costa Savonese, mosso al largo a ponente. Poco mosso a Levante.

Temperature

Generalmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 9 novembre

Avvisi

Raffiche fino a forti (50-60km/h) agli sbocchi vallivi del Savonese e al largo a ponente nel corso della notte ed in mattinata.

Cielo e fenomeni

Tra la notte e il primo mattino ancora rovesci sparsi a levante, ma situazione in via di miglioramento già nel corso della mattinata, con schiarite via via più ampie a partire da ponente, per arrivare con cieli in definitiva tra poco nuvolosi e nuvolosi nel corso della giornata.

Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]