Genova. Un nuovo sistema frontale in discesa dall’Oceano Atlantico settentrionale lambirà il nord Italia, portando piogge, un sensibile calo delle temperature (specialmente in quota) e neve a quote medio-basse sulle Alpi. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 21 novembre

Avvisi

Dalle ore centrali nuovo aumento della componente libecciale con raffiche fino a tempesta (>100 km/h) sui capi esposti dell’Imperiese e litorali di Levante. Mare in rapida crescita, fino ad agitato (localmente molto agitato a Levante) in serata, con onda significativa oltre 5m.

Prestare la massima attenzione.

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli prevalentemente velati su tutta la regione; dal pomeriggio rapido aumento della nuvolosità, con precipitazioni localmente intense sull’Appennino di Levante, dove saranno possibili fiocchi di neve oltre i 1000-1200 metri. Precipitazioni meno intense invece sul lato costiero del centro-levante, a causa dei forti flussi alle medio-basse quote che tenderanno a spostare i ratei maggiori nell’interno. Precipitazioni tra il debole ed il moderato a carattere nevoso sopra i 1300-1400m anche sulle Alpi Liguri, cieli da nuvolosi a coperti altrove.

Venti

Al mattino venti prevalentemente moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione (localmente forti agli sbocchi vallivi del settore centrale). Dal pomeriggio nuovo rinforzo del libeccio con affiche fino a tempesta (oltre 100 km/h) sui capi esposti dell’Imperiese e litorali di Levante.

Mari

In mattinata generalmente mosso, in rapida crescita nelle ore pomeridiane fino ad arrivare a mare agitato, localmente molto agitato a levante, con onda significativa anche oltre 5 metri e periodo fino a 9-10 secondi

Temperature

In calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: Min: +7/+12°C – Max: +12/+15°C. Interno: Min: -4°C/+5°C – Max: +2/+11°C

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 22 novembre

Avvisi

Forti correnti settentrionali specialmente sul centro della regione, dove sono attese raffiche localmente di burrasca sui crinali ed agli sbocchi vallivi. Mareggiata con onda significativa oltre 5-6m nella notte a Levante, in scaduta nel corso della giornata.

Cielo e fenoeni

Miglioramento delle condizioni, con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata.

Venti

Tesi dai quadranti settentrionali specialmente sul centro della regione, dove sono attese raffiche localmente di burrasca sui crinali ed agli sbocchi vallivi.

Mari

Molto agitato, localmente grosso nella notte a Levante, agitato o molto agitato sul resto della regione. In lenta scaduta.

Temperature

Stazionarie o in lieve calo.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 23 novembre

Nuova nuvolosità sulla regione, specialmente a ponente, ma senza fenomeni associati. Venti moderati, mare molto mosso ma in scaduta. Temperature stazionarie, in aumento nei valori massimi.