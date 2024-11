Liguria. Si esauriscono le infiltrazioni umide in quota e ritornano, gradualmente, cieli più sereni tra domenica e l’avvio della prossima settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 10 novembre avremo tra notte e mattino locali foschie o nubi basse sui versanti padani alle spalle del settore centrale, altrove nuvolosità medio-alta in un contesto via via più sereno. Nel corso del pomeriggio, e fino al termine della giornata, cieli in prevalenza sereni sull’intero territorio regionale, da segnalare solamente residue velature in transito a ponente.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi o forti sul settore centro-occidentale della costa. Mare mosso sul bacino occidentale, poco mosso altrove. Temperature minime in calo nelle zone interne, stazionarie lungo la costa. Massime in aumento ovunque: sulla costa minime tra 11 e 17 gradi, massime tra 18 e 22 gradi; all’interno minime tra -1 (a fondovalle) e 10 gradi, massime tra 12 e 17 gradi.

Lunedì 11 novembre avremo tra notte e primo mattino dense foschie o nubi basse sui versanti padani alle spalle del settore centrale, sereno altrove. Giornata che proseguirà con cieli sereni sull’intera regione fino a sera, poi graduale aumento della nuvolosità.

Venti deboli dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a moderati o tesi sul settore centro-occidentale della costa. Mare mosso sul bacino occidentale, poco mosso altrove. Temperature pressoché stazionarie.

Martedì 12 novembre nuvolosità in aumento, più compatta e con precipitazioni associate sui versanti padani occidentali. Nevicate a quote medie sulle Alpi Liguri. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Venti forti dai quadranti settentrionali.