Genova. Nelle prime ore del mattino nubi in dissolvimento lungo le coste stante la rotazione delle correnti al suolo dai quadranti settentrionali. La giornata proseguirà nel complesso soleggiata lungo la fascia costiera; nubi basse saranno invece presenti lungo i versanti padani, con sconfinamenti “a cappello” verso sud sui valichi. Non si prevedono piogge a parte sporadiche pioviggini oltre lo spartiacque.

Situazione: Aria relativamente fredda da nord-est interesserà la nostra regione nella giornata di sabato, con un temporaneo calo delle temperature. Non si prevedono fenomeni a parte la presenza di nubi basse sui versanti padani.

Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa, deboli da nord-est a levante.

Mari: Stirato sotto costa, localmente mosso al largo e sull’Imperiese.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento; massime in aumento sulle coste del levante e dell’Imperiese, in calo sui versanti padani e settore centrale costiero.

Costa: Min: +9/+12°C – Max: +13/+17°C

Interno: Min: -1°C/+6°C – Max: +7/+10°C