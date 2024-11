Liguria. L’espansione verso il Regno Unito del campo altopressorio presente in Oceano Atlantico apre la strada al rientro da est di una goccia fredda che determinerà un calo delle temperature (inizialmente in quota) e un peggioramento delle condizioni atmosferiche in generale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche dai quadranti settentrionali fino a 80-90km/h sui crinali esposti del Genovesato e Savonese e agli sbocchi vallivi delle stesse zone.

Cielo e Fenomeni: a partire dalle ore notturne il transito della goccia fredda sull’Italia nord-occidentale determina un aumento della nuvolosità, associato in mattinata a brevi rovesci più probabili nell’interno dell’Imperiese e Savonese, con qualche fiocco di neve oltre i 1500-1600m sulle Alpi Liguri, specialmente nelle ore centrali; cieli velati o poco nuvolosi a levante, nuvolosi altrove. Poche variazioni di rilievo nel pomeriggio, con i rovesci confinati sulle Alpi Liguri e cieli da nuvolosi a molto nuvolosi altrove.

Venti: flussi dai quadranti settentrionali in intensificazione già in nottata, con raffiche a carattere di burrasca negli sbocchi vallivi del Savonese e Genovesato centro-occidentale, localmente burrasca forte sui crinali esposti. Moderati localmente forti a levante.

Mari: stirato sotto costa sul centro-ponente, mosso al largo, fino a molto mosso a ponente. Temperature: in deciso calo, specialmente nei valori massimi. Costa: Min: +8/+15°C – Max: +12/+17°C; interno: Min: -2°C/+10°C – Max: +4/+12°C.

MERCOLEDì 13 NOVEMBRE: breve fase più soleggiata, con cieli tra il sereno ed il velato lungo tutto l’arco della giornata sulla regione, almeno fino alle ore serali quando è attesa l’entrata di una nuova massa d’aria più umida in quota, che produrrà nubi e i primi nuovi rovesci sparsi.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali, specie sul centro-ponente. Mari: stirato sotto costa su Savonese e Genovesato, poco mosso a Levante, mosso in costa sull’Imperiese, molto mosso al largo; in scaduta nel corso della giornata. Temperature: minime nuovamente in lieve calo, massime in aumento.

GIOVEDì 14 NOVEMBRE: rima parte della giornata perturbata con rovesci sparsi su tutta la regione, a carattere nevoso sulle vette più alte di Alpi Liguri e Appennino centrale. Tendenza ad un miglioramento nel corso della giornata. Venti: tesi dai quadranti settentrionali a Ponente, moderato altrove. Temperature: generalmente stazionarie. [EVOLUZIONE INCERTA – Seguire i prossimi aggiornamenti]