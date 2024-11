Sestri Levante, presunto tentativo di rapimento di un bambino al parco giochi

Sestri Levante. Nella giornata di giovedì 7 settembre una donna ha raccontato ai carabinieri che uno sconosciuto ha preso per mano suo figlio nei pressi di un parco giochi e ha tentato di allontarlo. L’episodio si sarebbe verificato ai giardini Bruno Monti di via Sara, a Sestri Levante, non lontano dal casello autostradale.

L’uomo sarebbe stato interrotto in quello che sarebbe stato un presunto rapimento dalle urla della donna. La notizia, riportata dall’Ansa in questi termini, si è diffusa nella zona in breve tempo. I carabinieri hanno perlustrato la zona per rintracciare lo sconosciuto. Le forze dell’ordine hanno chiesto la collaborazione della cittadinanza per prevenire ulteriori episodi simili.

Sul caso del presunto tentativo di rapimento a Sestri Levante anche le parole, caute, del sindaco Francesco Solinas: “In relazione alle segnalazioni riguardanti presunti avvicinamenti di sconosciuti a minori nei parchi cittadini di Sestri Levante, diffuse in modo virale attraverso le piattaforme di messaggistica e social network, si precisa che a oggi si è verificato un unico episodio sospetto, attualmente sotto l’attenzione dei carabinieri di Sestri Levante”.

“Le autorità stanno conducendo le necessarie indagini richiedendo la massima discrezione, come imposto da situazioni di questa natura, e basandosi sulle informazioni fornite direttamente dalle persone coinvolte – aggiunge il sindaco di Sestri Levante – si invita la cittadinanza a vigilare attentamente sui propri figli nei luoghi pubblici e, pur comprendendo le legittime preoccupazioni, si raccomanda di evitare la diffusione incontrollata di informazioni non verificate o di supposizioni, al fine di non alimentare inutili allarmismi”.