Prende il fuoco il tetto di una casa in una frazione di Valbrevenna, inquilino in salvo

Valbrevenna. Il tetto di una palazzina in frazione Clavarezza, nel comune di Valbrevenna, nell’entroterra genovese, è stato distrutto da un incendio scaturito intorno alle 5 di oggi, lunedì 4 novembre.

La casa di due piani, monofamiliare, abitata da una persona, è stata danneggiata ma per fortuna il rogo è rimasto confinato solo a una falda del tetto.

Sul posto sono arrivati in vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. La persona era già uscita dall’edificio ed è stata presa in carico dagli operatori del 118, ma non era né ferita né intossicata.

Il rogo sarebbe scaturito dal surriscaldamento di una canna fumaria, come spesso accade per gli impianti nelle case di campagna rimasti a lungo inutilizzati e magari intasati da nidi di uccelli o altri animali.