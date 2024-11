Premio Rapallo Bper Banca 2024, ecco le vincitrici: Enrica Ferrara al primo posto per la narrativa

Rapallo. Durante la cerimonia finale del Premio Rapallo Bper Banca 2024, tenutasi sabato 9 novembre alle ore 21.00 all’Hotel Excelsior Palace di Rapallo, sono state presentate e premiate le vincitrici del riconoscimento dedicato alle migliori autrici italiane di libri e saggi nella narrativa e saggistica promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di Bper Banca.

Per la sezione ‘Narrativa’, il 1° premio va a Enrica Ferrara con “Mia madre aveva una Cinquecento gialla” (Fazi Editore, 2024), il 2° premio a Valeria Parrella con “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli, 2024) e il 3° premio a Emanuela Anechoum con “Tangerinn” (Edizioni E/O, 2024).

Per la sezione ‘Costume e Saggistica’ vince Daria Bignardi con “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori, 2024).

Premio Speciale della Giuria ad Adriana Cavarero per la Carriera.

La serata è stata presentata da Gioele Dix con letture di brani tratti dai volumi finalisti a cura di Alice Arcuri. All’evento hanno partecipato Elisabetta Ricci, Sindaco di Rapallo, Serena Morgagni, Direttore Comunicazione BPER Banca, i giurati e le finaliste del Premio.

“Siamo lieti di essere riusciti a riaprire alla città questa manifestazione, una delle iniziative culturali più importanti e prestigiose che il Comune di Rapallo annovera. Significativo il coinvolgimento degli studenti che quest’anno li ha visti protagonisti nella Giuria Popolare per la sezione Saggistica. Ringrazio BPER Banca che ogni anno rinnova il suo impegno in questo premio: un’iniziativa certamente felice poiché capace di parlare a diverse anime attraverso la cultura”, dichiara Elisabetta Ricci, sindaca di Rapallo.

“La giuria del Premio Rapallo BPER Banca anche quest’anno ha selezionato per la Narrativa e la Saggistica opere di grande interesse. BPER Banca è lieta di collaborare col Comune di Rapallo in questa importante manifestazione che offre una preziosa occasione di valorizzazione del talento femminile. L’attenzione alla cultura quale fattore di stimolo e crescita della nostra società è per noi un valore fondamentale”, dichiara Serena Morgagni, direttrice comunicazione Bper Banca.

La Giuria Tecnica – formata da Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella (Presidente), Lella Costa, Margherita Rubino (Coordinatrice), Nadia Terranova (Vicepresidente) – ha decretato le vincitrici della terza edizione del Premio Rapallo BPER Banca 2024 tra le oltre 130 candidature ricevute da una quarantina di case editrici di tutta Italia di opere edite in lingua italiana e pubblicate per la prima volta a partire dal 10 settembre 2023.

A vincere il 1° premio (5 mila euro) per la sezione ‘Narrativa’ è Enrica Ferrara con “Mia madre aveva una Cinquecento gialla” (Fazi Editore, 2024), romanzo di esordio che secondo la Giuria “unisce una lingua matura a una struttura solida, nel quale vengono gestiti benissimo i flashback e i diversi piani temporali, la voce è forte e limpida, e che riesce nella difficile impresa di aggiungere un tassello ai molto raccontati anni del piombo e del malaffare. Enrica Ferrara padroneggia con sicurezza la struttura non semplice di un romanzo familiare e politico insieme, che procede con il ritmo serrato di un’indagine allo stesso tempo personale e sociale su anni bui della nostra storia e sulle nostre zone d’ombra di figli che da là provengono”.

Il 2° premio (3 mila euro) va a Valeria Parrella con “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli, 2024). Dichiara la Giuria “Maestra del racconto, Parrella torna a una narrativa solo in apparenza frammentata in dodici pezzi brevi, folgoranti ed originali, che restituiscono, in un’ottica al solito modernissima, un sentire unico”.

Si aggiudica il 3° premio (2 mila euro) Emanuela Anechoum con “Tangerinn” (Edizioni E/O, 2024), che, come spiega la giuria nella sua motivazione, “è un romanzo intimo e geografico, una storia realistica e onirica nella quale la deformazione della memoria agisce come collante e coltello. Una scrittura sapiente, viscerale, un corpo a corpo con un padre scomparso e con la parola, sempre fragile, ‘identità'”.

Eletta dalla Giuria Popolare – composta quest’anno da studentesse e professoresse di una scuola superiore del Tigullio – a partire dalla terna delle finaliste indicata dalla Giuria Tecnica, per la sezione ‘Costume e Saggistica’ (Premio 3 mila euro) vince Daria Bignardi con “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori, 2024). L’autrice, spiega la Giuria, “ha il carcere nel cuore da sempre, ma ha cominciato a frequentarli 30 anni fa, come sostegno ai detenuti. E in questo libro li racconta come isole piene di amore, dolore, infamia, amicizia: vita. Un viaggio che incrocia continuamente anche la sua vita, e che in parte è autobiografia”.

Nel corso della Cerimonia finale del Premio Rapallo BPER Banca 2024 è stato assegnato il Premio della Giuria alla Carriera ad Adriana Cavarero con introduzione del prof. Mauro Bonazzi che le ha consegnato la targa e un collier d’argento di Raspini ripercorrendo e lodando la storia di una delle più grandi filosofe italiane ed europee, comunicandole il riconoscimento dell’intera Giuria Tecnica per “Donne che allattano cuccioli di lupo. Icone dell’ipermaterno”, 2024, Castelvecchi Editore.

Dichiara la Giuria: “Autrice di numerosi libri ha saputo intrecciare con profonda originalità pensiero femminista, etica e politica, ridefinendo il concetto di identità personale, e ricordandoci che quello che noi siamo dipende sempre dalle relazioni che costruiamo con gli altri. Le sue riflessioni ci invitano ad ascoltare più attentamente gli altri e a onorare la ricchezza delle nostre esperienze vissute e uniche. Difficile trovare spunti più importanti, in questi tempi frenetici”.