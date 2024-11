Premio letterario artistico Piero Massa, vince “Cicatrici” di Gioia Casale

Genova. Oggi a Genova si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio nazionale letterario artistico Piero Massa. I vincitori sono risultati cinque: tre donne e due uomini con il risultato ex aequo per il terzo posto.

Il primo classificato è un racconto che parla di dolore e di violenza domestica, di una donna che cerca di fare pace con le cicatrici del passato per guardare al futuro con serenità. Il racconto è “Cicatrici” di Gioia Casale di Jesi (Ancona) che raggiunge questo traguardo proprio nella settimana in cui è stata celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Al secondo posto si posiziona “Il brodo della minestrina” scritto da Wilma Avanzato di Chivasso (Torino). Al terzo posto abbiamo tre racconti: “Chi (non) ha paura?” di Laura Rossi, Codogno (Lodi); “Cuore di fango” di Maurizio Asquini di Novara; “Il vento” di Pino Chisari, Monterotondo (Roma).

Per la prossima edizione verrà proposta per la sezione racconto la tematica del dialogo tra generazioni, un tema caro anche a Piero Massa. Sul sito internet del premio, www.premiopieromassa.it, nel mese di gennaio, verrà pubblicato il nuovo bando per l’edizione 2025.