Premio Ivo Chiesa, tutti i premiati della V edizione: premi speciali a Eros Pagni e Massimo Mesciulam

Genova. Si è svolta ieri sera, lunedì 25 novembre, sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa la V edizione del Premio Internazionale Ivo Chiesa. “Una vita per il teatro”. Una serata d’onore per celebrare un grande uomo di teatro e premiare chi, come lui, ha fatto del teatro la propria vita. Un evento speciale, aperto al pubblico, con il contributo delle musiche dal vivo del chitarrista Carlo Gorio e del polistrumentista Mario Arcari, ospiti e interventi dedicati alla giornata del 25 novembre – contro la violenza alle donne.

Tra i premiati di questa edizione Eros Pagni, Orietta Notari, Francesco Meli, Massimo Mesciulam, Andrea Cerri, Arianna Scommegna. Ai vincitori e alle vincitrici è stata consegnata la riproduzione di un’opera creata appositamente dall’attore e scultore Graziano Piazza.

Giunto alla quinta edizione, il Premio Internazionale Ivo Chiesa ha ampliato il proprio orizzonte affiancando, alla consueta giuria internazionale, presieduta per il terzo anno da Gad Lerner, una giuria diffusa nella Comunità del territorio ligure e genovese, composta da attori e attrici, drammaturghi e drammaturghe, registi e registe, organizzatori e organizzatrici, compagnie indipendenti, strutture teatrali, festival, docenti universitari, allievi della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato”.

La giuria di questa edizione è composta da Valerio Binasco, Massimiliano Civica, Filippo Dini, Umberto Fanni, Gianluca Falaschi, Roberta Ferraresi, Alberto Mattioli, Cristiana Morganti, Elisabetta Pozzi, Margherita Rubino, Walter Zambaldi. Il presidente della giuria è Gad Lerner, il segretario del premio è Andrea Porcheddu.