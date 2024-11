Sciopero generale, in corteo anche i precari dell’università: “I tagli del governo per finanziare la guerra”

Genova. “Siamo precarie e precari dell’università di Genova. Come accade in molti altri atenei italiani, da alcune settimane ci stiamo riunendo in assemblea per opporci al piano di definanziamento e riforma dell’università pubblica. Il 29 novembre scioperiamo contro i tagli all’Università previsti dalla legge di bilancio e contro il ddl Bernini, noto anche come “riforma del pre-ruolo”, recante “disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca”.

Queste le parole del comunicato stampa diffuso questa mattina dall’ Assemblea Precaria Genova, che unisce i lavoratori e le lavoratrici dell’università genovese precari, i quali venerdì 29 novembre prenderanno parte al grande corteo dello sciopero generale che attraverserà Genova in contemporanea a tutte le grandi città del paese.

La loro protesta è duplice: stigmatizzano i tagli all’università inseriti nella legge di bilancio presentata dal governo e rispediscono al mittente le proposte della riforma Bernini. “Nel contesto di un settore già sottofinanziato, il taglio di oltre 500 milioni di euro dei fondi di finanziamento ordinario (FFO) rappresenta una grave minaccia per l’università pubblica e la ricerca in Italia, in una congiuntura in cui invece le spese militari aumenteranno più del 10% tra 2024 e 2025, a indicare una chiara direzione politica delle scelte di bilancio. Per fare un esempio, un solo sottomarino di nuova generazione commissionato dalla Marina Militare a Fincantieri ha un costo equivalente ai tagli previsti al FFO”.

“Con il ddl Bernini, la prima componente a essere colpita dall’ondata di tagli siamo proprio noi precarie e precari. La cosiddetta “riforma del pre-ruolo” introduce una molteplicità di forme contrattuali (contratti post-doc, borse di assistenza alla ricerca junior e senior, contratti per professori aggiunti), che determinano una condizione di instabilità assoluta nei percorsi lavorativi dopo il dottorato: contratti annuali, sottopagati e privi delle tutele del lavoro subordinato come ferie, malattia, tredicesima o rappresentanza sindacale. Una condizione di precarietà lavorativa che produce una vera e propria precarietà esistenziale, rendendo impossibile qualsiasi progettazione per il proprio futuro: per chi è inquadrato con queste forme contrattuali, ad esempio, è impossibile avere accesso a un mutuo per la casa – si legge nella nota stampa nata dall’assemblea di questi giorni – Il definanziamento dell’università pubblica non riguarda solo noi. Vogliamo combattere questa lotta insieme al corpo studentesco, docenti, personale tecnico-amministrativo e lavoratrici e lavoratori dei servizi esternalizzati. L’effetto congiunto dei tagli lineari introdotto dal governo per i prossimi anni e dell’esaurimento dei fondi PNRR avrà, infatti, gravi conseguenze sull’intero sistema universitario: riduzione e perfino cancellazione dei corsi, aumento delle tasse studentesche, aumento delle disuguaglianze tra pochi atenei ricchi – capaci di attrarre investimenti privati – e molti atenei periferici sempre più poveri di risorse, ulteriore incremento di finanziamento privato in sostituzione di quello pubblico. Se già oggi le ingerenze delle grandi aziende, e in particolare delle aziende belliche, all’interno dell’Università sono forti, con queste riforme la tendenza non potrà che aumentare. I tagli avranno inoltre ricadute sulla qualità della didattica, sulle già scarse risorse per il diritto allo studio e sulle condizioni di lavoro del personale tecnico-amministrativo o dipendente delle ditte appaltatrici, le cui condizioni salariali e contrattuali peggioreranno ulteriormente”.

Le richieste dei precari dell’università sono quindi: i”l ritiro immediato della riforma Bernini; il raddoppio del Fondo di finanziamento ordinario, per adeguare alla media europea i fondi destinati all’istruzione terziari; un piano straordinario di reclutamento, seguito da una programmazione ciclica e ordinata del personale strutturato”.