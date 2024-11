Tentano di rapinare un turista ottantenne, lui reagisce e li mette in fuga: fermati in zona Pré

Genova. Hanno provato a rapinare un turista statunitense di ottant’anni, ma lui ha reagito e li ha messi in fuga, consentendo ai carabinieri di bloccarli poco dopo.

È successo domenica notte in zona Pré. L’uomo stava camminando diretto verso una chiesa, quando è stato avvicinato da due giovani che lo hanno aggredito per prendergli il portafoglio. L’ottantenne però si è ribellato e ha lottato, tanto da spingere i due aggressori a scappare.

L’anziano a quel punto ha chiamato il 112 e fornito ai carabinieri la descrizione della coppia e la direzione in cui erano fuggiti. I militari sono arrivati in zona e li hanno individuati poco distante. Identificati in un 23enne e in un 26enne, sono stati sottoposti a fermo e trasferiti nel carcere di Marassi.