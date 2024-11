Povertà ai massimi storici. Un convegno Uilca e Uil riflette sul ruolo del credito nel contrasto alle nuove povertà

Genova. Si terrà a Genova venerdì 15 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sala delle Donne di Palazzo Ducale, il convegno Il ruolo del credito nel contrasto alle nuove povertà, organizzato dalla Uilca Liguria e Uil Liguria con il patrocinio del Comune di Genova.

Un appuntamento quello organizzato dalla Uilca e della Uil per riflettere sul ruolo che le istituzioni finanziarie possono avere per arginare la povertà.

In Liguria, dal 2019 al 2023, circa 17 mila persone in più hanno richiesto di ricevere i pacchi alimentari messi a disposizione dal governo attraverso L’Europa.

Secondo la Caritas oggi la povertà è ai massimi storici. Novembre è il mese dell’educazione finanziaria, iniziativa che mira a diffondere le competenze di base sulla gestione del denaro.

“La consapevolezza nella gestione delle proprie risorse economiche è uno dei tasselli necessari per arginare il problema della povertà – spiegano Uilca Liguria e Uil Liguria − con la campagna contro la chiusura delle filiali abbiamo voluto evidenziare il ruolo sociale che hanno le banche circa il rischio che corre un territorio non presidiato da interlocutori regolamentati, ovvero: forme non lecite di concessioni creditizie possono approfittare del campo libero”.

Parteciperanno al convegno: Fulvio Furlan, segretario generale Uilca; Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria; Silvio Trucco, segretario generale Uilca Genova; Roberto Telatin, Centro Studi Orietta Guerra; Francesca Corso, assessore al Marketing territoriale, Politiche per i giovani, Disagio, Solitudine, Pari Opportunità del Comune di Genova; Don Massimiliano Moretti, coordinatore del percorso diocesano di formazione politica; Maurizio Conti, professore ordinario di Economia politica Università degli Studi di Genova – autore del libro “La Liguria è (ancora) una regione del Nord?; Patrizia Monferrino, studio legale del Foro di Genova; Modera Massimo Bramante, Centro Studi Orietta Guerra.