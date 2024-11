Porto, controllo agli imbarchi dei traghetti: raffica di sanzioni

Genova. Oltre 7mila euro in sanzioni staccate in poche ore di controllo a varco Albertazzi, uno degli accessi al porto per l’imbarco dei traghetti.

A presidiare il varco il personale della Capitaneria di porto, che si è concentrato sui veicoli in ingresso e diretti a Tangeri e Tunisi alla ricerca di infrazioni in materia di traffico internazionale dei rifiuti e sovraccarichi dei mezzi.

Nel corso dei controlli sono state elevate 17 sanzioni amministrative, il ritiro di una patente di guida proprio per irregolarità relative ai sovraccarichi e carico mal disposto sui veicoli, mancanza di documenti di circolazione e tachigrafi non funzionant.