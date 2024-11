Porto antico, parcheggi nel mirino dei ‘predoni’: 40enne arrestato mentre prova a manomettere le casse

Genova. Continuano le segnalazioni su furti – tentati e messi a segno – nei parcheggi in zona Porto Antico. Lunedì mattina la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne che si aggirava nel posteggio Marina armato di un tubo con cui ha provato a scassinare le casse e poi il gabbiotto.

A notare l’uomo attraverso le telecamere di sorveglianza è stato l’addetto alla vigilanza del parcheggio, che ha chiamato il 112. Gli agenti delle volanti, intervenuti poco dopo in via della Marina, sono riusciti a intercettarlo, ma il 40enne ha cercato di scappare lanciandogli contro il tubo di ferro.

L’uomo alla fine è stato bloccato ed è stato processato per direttissima in mattinata. Soltanto domenica mattina altre due persone sono state bloccate mentre provavano ad aprire le auto parcheggiate nella stessa zona. Anche in questo caso è arrivata una segnalazione al 112, che ha consentito ai poliziotto di arrivare sul posto in pochi minuti e di fermarli.