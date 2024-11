Ponte di Ognissanti, code a tratti sulle autostrade della Liguria e previsioni da bollino rosso

Liguria. Giornate da bollino rosso per il traffico sulle autostrade della Liguria in questo ponte di Ognissanti. Le previsioni parlano di possibili situazioni critiche oggi, venerdì 1 novembre dalle 7 alle 19, sulla A26 in direzione di Genova ma anche verso il Piemonte tra le 10 e le 13. Giallo invece il bollino per le altre fasce orarie.

Bollino rosso anche sulla Genova-Serravalle, la A7, verso Genova tra le 10 e le 13. Il resto della giornata, per chi si muove verso la Liguria, è bollino giallo.

Sulla A10 il bollino rosso è segnalato dalle 10 alle 13 verso Savona, sulla A12 sempre nella stessa fascia oraria dalle 10 alle 13 tra Genova e Sestri Levante.

Sulle stesse tratte, ma in direzione opposta, il traffico tornerà molto intenso a partire dalle 16 di domenica 3 novembre.

Venerdì 1 novembre: avvio in coda su A12, A7 e A26

Tre cantieri non amovibili sono la causa delle code che si sono create stamani sulla A12, la A10 e la A26. Sono segnalate code a tratti – ma non ferme – tra i caselli di Rapallo e Sestri Levante in direzione della Spezia. Code a tratti anche sulla A7 tra Busalla e il bivio con la A12.

E’ invece stato un tamponamento tra due vetture, stamani, a creare code sulla A26 all’altezza del km 35 tra Masone e Pra’. Tra Masone e Ovada, sempre per cantieri, registrati 3 km di coda.

Vigilia del ponte da incubo sulla A12

Disagi al traffico giovedì sera sull’autostrada A12 e lunghe code a causa di un cantiere che riduce la circolazione a una sola corsia.

Complici le persone che si sono messe in auto per raggiungere la Riviera approfittando del ponte di Ognissanti, intorno alle 19.30 nel tratto compreso tra Rapallo e Lavagna in direzione Sestri Levante si registravano 8 chilometri di coda.

Ieri sera disagi anche per chi arrivava a Savona, all’ingresso della A10, le code sono state lunghissime: fino a 10 i chilometri, a causa dei cantieri e di uno scambio di carreggiata.