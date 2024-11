La Sampdoria perde 3-0 a Pisa: gioco a intermittenza, poco coraggio in avanti e una difesa che si scioglie facilmente

PISA-SAMPDORIA 3-0 (37′ Lind, 51′ Tramoni, 84′ Angori)

Pisa. Male la Sampdoria nella sfida all’Arena Garibaldi contro il Pisa, squadra capolista di questa Serie B. L’impegno non era certo semplice ma, soprattutto dopo le parole di ieri di Sottil, ci si aspettava di vedere un piglio decisamente aggressivo. Questo lo è stato solo nella fase “primordiale” della gara, poi gli uomini di Inzaghi sono saliti in cattedra e hanno preso il largo: prima il gol di Lind, poi quello di Tramoni ad allungare dopo poco più di cinque minuti dal ritorno dagli spogliatoi.

Troppo poco in fase offensiva, sia sul piano della concretezza sia su quello della cattiveria agonistica. Così come in difesa: i primi due gol sono sostanzialmente due svarioni della difesa sampdoriana e tanti spazi da attaccare troppo facilmente per una squadra forte come quella nerazzurra. Nella ripresa un po’ meglio nel possesso, tenendo un baricentro più alto, ma la Samp è stata ancora inconcludente. Per l’assalto finale sono saltati gli schemi, con i soli Benedetti e Bereszinski in fase difensiva (con il primo unico centrale) per provare a trovare il gol 2-1: Angori chiude la sfida per il definitivo 3-0 in favore dei nerazzurri.

Oltre al danno della sconfitta, arriva anche la beffa per i blucerchiati: saranno infatti da valutare le condizioni di Massimo Coda, uscito nel primo tempo dopo aver accusato un dolore al flessore. E la classifica ora vede un distacco sempre più grande con le squadre che al momento occupano la primissima fascia del campionato.

90’+3′ Finisce qui: la Sampdoria cade all’Arena Garibaldi, tris del Pisa che continua a volare da capolista di questa Serie B. Blucerchiati sempre più distanti dalle prime posizioni.

90′ Tre minuti di recupero

88′ Ammoniti Marin e Bereszinski, Sekulov prova la conclusione ma para Nicolas.

84′ 3-0 Pisa: Angori cala il tris. Tiro da fuori perfetto, primo gol in Serie B per lui: game over per la Samp in questo match all’Arena Garibaldi. Dentro Calabresi per Canestrelli per il Pisa.

81′ Saltano gli schemi per la Samp dopo i due cambi di Sottil: fuori Giordano e Vulikic per La Gumina e Benedetti. Solo due i difensori in campo (un solo centrale), formazione di spinta assolutamente offensiva con Sekulov che va a mettersi in posizione da terzino.

79′ Occasionissima Samp per riaprire la partita! Akinsanmiro dribbla la difesa in area, crossa dalla destra e mette in mezzo per Tutino che non riesce a farsi trovare pronto a depositare in rete da due passi.

76′ Marin ferma Pedrola, riparte e viene fermato fallosamente da Borini: giallo per il giocatore blucerchiato

74′ Sekulov mette in mezzo, Borini spizza per Tutino con la difesa di casa a spazzare. Sampdoria più in avanti ma manca tanta concretezza negli ultimi metri.

73′ Fuori Moreo e Piccinini per Mlakar e Abildgaarrd nel Pisa.

71′ Eccolo Pedrola: il calciatore spagnolo si accentra e calcia verso la porta, mancando la rete per poco con la palla che va di poco lontana dallo specchio.

70′ Samp che mantiene il possesso ma le idee concrete per andare a creare pericoli arrivano a sprazzi. Si cerca molto di andare da Pedrola e utilizzare gli inserimenti di Borini: finora però tutto sotto controllo per il Pisa.

64′ Primi cambi per il Pisa: fuori Tramoni e Lind, i due marcatori, per Hojholt e Bonfanti N.

63′ Akinsanmiro prova a sfondare in area ma la palla gli scappa malamente ed è rimessa dal fondo.

61′ Borini calcia e mura la difesa pisana: ora la Samp è più alta di baricentro.

60′ Dribbling di Tutino in area che tarda a calciare e si fa stoppare da Canestrelli.

59′ Altra imbucata dove si fa trovare pronto Tramoni: Bereszinski recupera e copre bene la palla, senza commettere fallo nonostante le proteste dei padroni di casa. Doppio cambio per i blucerchiati: dentro Pedrola e Sekulov per Kasami e Depaoli. Si passa ad un 3-4-2-1.

57′ Buona azione della Samp in costruzione ma che non riesce a mettere in condizione Tutino per battere a rete: forza del pallone troppo alta, che sbatta addosso all’ex Cosenza in area di rigore.

54′ Kasami sulla sinistra mette un buon cross in mezzo che ha provato a depositare in rete Romagnoli, salito dalla difesa: conclusione alta.

51′ Raddoppio Pisa! Tramoni fa 2-0: assist di Lind che infila la difesa in ripartenza e il numero 11 supera Vismara. Samp molto passiva in marcatura, tutto troppo facile per i nerazzurri.

48′ Samp che parte con piglio aggressivo in questo secondo tempo.

Si riparte!

Secondo tempo

Fine primo tempo all’Arena Garibaldi: il Pisa è in vantaggio grazie alla rete di Lind, arrivata da uno svarione difensivo della squadra di Sottil: protagonista principale (in negativo) Meulensteen, poco attivo sulla palla alta. Poi Kasami prova a spazzare ma trovando la faccia del giocatore nerazzurro.

In linea generale, una Sampdoria che fa fatica ad imporre il proprio gioco contro un avversario forte come la squadra di Inzaghi che sta portando tanti uomini nella metà campo blucerchiata. Serve sicuramente più coraggio alla Samp per provare a rimettere in piedi questa partita. Si segnala l’uscita dal campo di Coda per un dolore al flessore: da valutare, quindi, le sue condizioni fisiche.

45′ +2′ Fine primo tempo all’Arena Garibaldi: il Pisa è in vantaggio grazie alla rete di Lind, arrivata da uno svarione difensivo della squadra di Sottil.

45′ Due minuti di recupero.

40′ Akinsanmiro mette giù la palla e prova a colpire da fuori area: conclusione che si spegne a lato, ma ottimo tentativo da parte del giocatore blucerchiato, uno dei più positivi in un primo tempo quasi impalpabile.

40′ Altro malinteso, stavolta tra Vulikic e Romagnoli, che non colpiscono un pallone areo facendo andare Moreo verso la porta, a tu per tu con Vismara: esterno della rete, “grazia” una Samp estremamente disattenta.

37′ Gol del Pisa! Errore della difesa blucerchiata con un rimpallo in area gestito malissimo da Meulensteen, dopo essersi fatto saltare dalla sfera, con Kasami che cerca di spazzare e colpisce la faccia del giocatore nerazzurro: la sfera finisce in rete e passano in vantaggio gli uomini di Inzaghi.

34′ Akinsanmiro tenta di dar spazio ad una ripartenza per la Samp: Canestrelli lo abbatte fallosamente, giallo per lui.

31′ Moreo allarga per Tourè che poi mette in mezzo dove ci sono Piccinini e Lind: chiude in scivolata Romagnoli, intervento provvidenziale a negare il vantaggio al Pisa. Blucerchiati che faticano a giocare.

28′ Sampdoria in difficoltà rispetto al buon avvio iniziale, dove vi erano tanti spazi da attaccare con dinamismo. Ora il Pisa porta tanti uomini nella metà campo blucerchiata, andando a fare pressione sui portatori per poi provare a creare occasioni pericolose.

25′ Si dovrà capire meglio l’esito dell’infortunio del bomber con la maglia numero 9, l’investimento di punta della campagna acquisti blucerchiata. Coda non se l’è sentita di continuare, preferendo uscire evitando ulteriori dolori.

22′ Attenzione perché Coda si accascia a terra accusando un dolore al flessore dopo un allungamento del muscolo dopo un allungo per un contrasto. L’attaccante non riesce a continuare: Borini prende il suo posto, tegola per la Samp.

21′ Romagnoli sbaglia il passaggio, recupera Piccinini che in area di rigore poi non riesce ad andare alla conclusione, la difesa blucerchiata spazza.

17′ Sale più di giri il Pisa che negli ultimi minuti sta creando maggiormente rispetto alla formazione di Sottil, ora può bassa come baricentro.

11′ Occasione Pisa! Doppio tentativo di Lind servito in maniera ottima da Piccinini con un filtrante: para Vismara.

8′ Squadre che continuano a tentare imbucate e muoversi parecchio in campo. Sampdoria partita con un buon piglio.

4′ Primi minuti vibranti tra le due formazioni che si affrontano con dinamismo e intensità.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Pisa: Semper, Caracciolo, Canestrelli, Rus, Angori, Piccinini, Marin, Tourè, Tramoni, Moreo, Lind.

A disposizione: Nicolas, Loria, Mlakar, Holjholt, Bonfanti N, Vignato, Beruatto, Abildgaard, Arena, Calabresi, Jevsenak, Bonfanti G.

Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria: Vismara, Bereszinski, Romagnoli, Vilikic, Depaoli, Akinsanmiro, Meulensteen, Kasami, Giordano, Tutino, Coda.

A disposizione: Silvestri, Venuti, Ferrari, Barreca, Bellemo, Yepes, Benedetti, Ghidotti, Sekulov, Pedrola, Borini, La Gumina.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Assistenti: Del Giovane di Albano Laziale e Pagliardini di Arezzo.

Quarto ufficiale: Sfira di Pordenone.

VAR: Maresca di Napoli.

AVAR: Pezzuto di Lecce.

Pisa. Otto vittorie, tre pareggi e una solo sconfitta in dodici giornate. Questo lo score del Pisa di Pippo Inzaghi, capolista della Serie B a due punti dal Sassuolo e a tre dallo Spezia. La Sampdoria al momento si trova ad dodici punti di distanza dal primo posto, ma con la zona playoff sempre a distanza massima di tre punti. Ai blucerchiati in questo momento, più di ogni altra cosa, serve continuità di risultato. In questo caso va ripresa la corsa dopo lo stop casalingo contro il Brescia: l’avversario è forte, ma la Samp ha bisogno di punti pesanti per ripartire.