Picchia la ex per strada e al Lagaccio scatta la caccia all’uomo: maxi intervento delle volanti

Genova. Volanti a sirene spiegate ieri sera nel quartiere del Lagaccio poco dopo le 19 per il fermo di un uomo, di nazionalità italiana che nel pomeriggio aveva picchiato per strada la fidanzata. Lei, soccorsa dai militi della Croce verde genovese un paio d’ore prima, è stata portata in codice verde all’ospedale Galliera, ma parenti e amici che hanno visto o hanno saputo quanto era accaduto avrebbero nelle ore successive dato vita a una sorta di caccia all’uomo.

Per evitare il peggio qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Quando l’uomo è stato individuato e fatto salire sulla volante, intorno si è formata una folla di persone, soprattutto di curiosi. Per questo – quindi per una questione di sicurezza del servizio – la centrale operativa ha inviato altre volanti a supporto. Sei in tutto le auto che si sono portate in zona

Il presunto violento poi è stato portato in Questura e sarà probabilmente denunciato per percosse e lesioni in attesa che la donna, che dimessa dall’ospedale dopo gli accertamenti, sporga querela.