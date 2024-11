Premiato il cubo di specchi che ha sostituito “l’orrido gabbiotto” di piazza Portello

Genova. Arriva un riconoscimento per il progetto del “cubo di specchi” di piazza Portello, il progetto con cui è stato camuffato il gabbiotto in cemento che contiene l’ascensore per il parcheggio interrato sotto la piazza del centro città.

Nei giorni scorsi è stato consegnato il premio ai vincitori del concorso di idee da Progetti e Costruzioni, in accordo con il Comune di Genova, Aster e la soprintendenza, lanciato proprio per mascherare l’impatto visivo del gabbiotto in una zona circondata da palazzi dei Rolli. La proposta vincitrice è stata quella degli architetti Simone Di Benedetto, Fiamma Ficcadenti, Maria Cecilia Daniele e Edoardo Ferrari di Roma, scelta tra le 77 arrivate. Il team di professionisti aveva ipotizzato di ricoprire i lati del cubo con degli specchi, appunto, così da riflettere proprio le facciate nobiliari che affacciano sullo slargo, e l’idea aveva avuto successo.

Davide Viziano e Maria Luisa Viziano di Progetti e Costruzioni SpA hanno dunque consegnato il premio – 4.000 euro in palio – insieme all’assessore all’urbanistica Mario Mascia, ai tecnici del Comune di Genova – Genoa Municipality e alla commissione giudicatrice.

Nel sottosuolo di piazza Portello, va ricordato, sono stati ricavati 29 box auto, venduti ancora prima che fossero ultimati a prezzi tra i 50 e i 70mila euro. Sull’operazione, però, anche un esposto in Procura e un ricorso al Tar del principe Domenico Antonio Pallavicino.