Trenta mezzi tra spargisale e pale meccaniche e mappatura del territorio: il piano neve del Comune

Genova. Il Centro Operativo Comunale si è riunito giovedì al Matitone per la definizione del piano neve 2024/2025, il pacchetto di misure da adottare in caso di nevicate in città.

L’incontro era appunto finalizzato a definire il piano operativo da mettere in campo nella stagione invernale in caso di allerte meteo nivologiche, contraddistinte dagli stessi colori di quelle per pioggia. A seconda del colore dell’allerta (gialla, arancione, rossa) saranno predisposti e impiegati fino a 20 mezzi spargisale, 10 pale meccaniche e altri mezzi per interventi immediati e su percorsi predefiniti.

La sala emergenze di Protezione Civile coordinerà, durante le fasi operative comunali, le attività e le esigenze dei Municipi in termini di spalatura e salatura meccanica, di competenza di Amiu, e manuale. I Municipi dispongono già oggi delle forniture di sale per il pronto intervento in caso di necessità, ed eseguiranno interventi di salatura manuale per garantire l’accessibilità di percorsi e aree pubbliche. Sono a questo proposito previsti sopralluoghi preventivi così da mappare il territorio e coprirlo in modo capillare.

È inoltre confermata la reperibilità di Aster nelle situazioni di allerta, e resta invariato il piano neve di Amt con la prevista riduzione del 30% del servizio per il montaggio preventivo delle catene sui mezzi. Il Comune di Genova è al lavoro con l’azienda per razionalizzare l’impiego dei mezzi da 18 metri, nell’ottica di ottimizzare il servizio di trasporto pubblico locale in caso di nevicate.

“Per tutte le direzioni e le aziende partecipate del Comune è stata l’occasione per confrontarsi e decidere insieme la strategia da portare avanti, nei prossimi mesi, per rafforzare e rendere più efficiente l’azione amministrativa in occasione di eventuali allerte meteo per neve che potranno essere diramate nella imminente stagione invernale – ha detto l’assessore comunale alle Sicurezza e Protezione Civile Sergio Gambino – Il nostro obiettivo è rispondere al meglio a eventuali criticità legate alle precipitazioni nevose, consapevoli di quanto sia importante, durante le allerte meteo, un efficace coordinamento tra tutte le ramificazioni dell’amministrazione e la Sala Emergenze di Protezione Civile”.