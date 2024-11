Piano freddo: i clochard potranno accedere ai centri di accoglienza con i loro animali

Genova. Da questo inverno nella struttura di vico Chiusone, al Campasso, i senza fissa dimora potranno trovare rifugio accompagnati dagli animali con cui condividono la vita. Il Comune lo ha stabilito nell’ambito del piano freddo 2024/2025, che prevede l’apertura della struttura dal 9 dicembre.

I locali di vico Chiusone possono accogliere fino a 25 persone tra uomini e donne, e grazie a un accordo con la Asl 3 sarà possibile per gli ospiti portare con loro gli amici a quattro zampe, a patto che non siano pericolosi e che le dimensioni non pregiudichino lo spazio a disposizione per chi ne ha bisogno. È inoltre prevista anche la visita veterinaria, e in caso di necessità sarà attivato anche il volontariato di Protezione Civile.

Le strutture di accoglienza per senza fissa dimora saranno aperte dalle 18.30 alle 9, e tutto il giorno in caso di criticità e durante le ondate di freddo diramate con simbolo nero sui bollettini di Arpal. Resta attivo il servizio di pronto intervento sociale 24 ore su 24, e il Comune sta lavorando con enti e associazioni per ampliare la rete di accoglienza, individuando alte strutture.

La possibilità per i clochard di portare con loro nelle strutture di accoglienza gli animali d’affezione in passato è stata più volte chiesta dalle associazioni che si occupano di aiutare chi è maggiormente in difficoltà. Molte persone che vivono in strada, infatti, spesso rinunciano a un pasto caldo e a un letto per la notte proprio perché sarebbero costretti ad abbandonare i loro animali, e poco importa che le temperature scendano sotto lo zero. A oggi ci sono associazioni che, privatamente e in autonomia, accettano di accogliere anche gli animali, ma da parte del Comune non era ancora arrivata una decisione in questo senso.