Pezzi unici di arte e arredamento appartenuti a Renato Balestra all’asta a Genova

La Casa d’Aste Wannenes ospiterà, nella sede genovese di Villa Carrega Cataldi (Via Albaro 11), una selezione di 90 pezzi unici di arte e di arredamento appartenuti a Renato Balestra, collezionati nel tempo durante i suoi numerosi viaggi di lavoro per l’arredamento del suo attico affacciato sul Quirinale.

L’esposizione si conclude oggi, 26 novembre, l’asta si svolgerà il giovedì 28 e venerdì 29.

Oltre ad essere stato il designer delle dive e di svariate icone mondiali, Renato Balestra ha dimostrato una poliedrica passione per l’arte, realizzando costumi teatrali e collezionando pezzi unici raccolti durante i suoi numerosi viaggi di lavoro: una coppia di vasi in porcellana smaltata rosso di ferro e oro provenienti dalla Cina, un olio su tela del XVII secolo della Scuola di Cuzco raffigurante l’Arcangelo Michele.

Per la decorazione della casa sul Quirinale non mancano le grandi opere europee come i due dipinti con vedute portuali di Adriaen van der Kabel, pittore olandese che lavorò anche in Italia e a Roma nel XVII secolo, e un’importante arazzo di Aubusson del 1700 circa.

Tutte le informazioni sul sito della casa d’aste.