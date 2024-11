Liguria. In Liguria è stata riscontrata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Spezia a Varese Ligure (quattordici in totale), che porta il totale a 1.033.

In Piemonte non sono state osservate tra i cinghiali nuove positività.

Non si segnalano nuovi focolai (9 in totale) in allevamenti suinicoli in Piemonte. Rimangono stabili a 165 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.