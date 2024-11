Peste Suina Africana, 2 nuovi casi in Liguria: i positivi salgono a 1.032

Liguria. In Liguria sono state riscontrate due nuove positività alla Peste Suina Africana, che porta il totale a 1.032, uno in provincia di Genova a Ne (sette in totale), uno in provincia di Spezia a Varese Ligure (tredici).

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.696 casi. Sono 1.032 in Liguria; stabili a 664 in Piemonte. Salgono a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli piemontesi

In Piemonte NON sono state osservate tra i cinghiali nuove positività, ma è stato confermato un nuovo focolaio in un allevamento suinicolo, in provincia di Alessandria a Frassineto Po. Salgono a 9 i focolai in allevamenti suinicoli piemontesi positivi alla PSA.

Con il caso di Frassineto Po salgono a 165 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.