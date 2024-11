Travolto da un’auto sulle alture di San Martino, settantenne grave in ospedale

Genova. Un uomo di 70 anni è stato investito da un’auto venerdì mattina via del Forte di San Martino, sulle alture dell’omonimo quartiere, ed è stato portato in gravi condizioni in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11. L’uomo nell’urto è stato scaraventato sull’asfalto, ha battuto la testa e ha perso conoscenza.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza, che hanno trasferito d’urgenza il ferito all’ospedale San Martino: intubato, è stato subito ricoverato e sottoposto a esami per il trauma cranico.

Presenti sul posto anche le pattuglie della polizia locale e della sezione infortunistica per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.