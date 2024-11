Partnership tra Acquario di Genova e AniCura Clinica Veterinaria Foce

Genova. Acquario di Genova, uno dei più grandi e rinomati acquari d’Europa, e AniCura Clinica Veterinaria Foce annunciano una nuova partnership con l’obiettivo di offrire servizi di diagnostica per immagini e cure avanzate a completamento di quelli già disponibili all’interno dell’Acquario attraverso lo staff medico veterinario della struttura, grazie al supporto di colleghi medici veterinari altamente qualificati e di attrezzature all’avanguardia.

Il team di esperti di AniCura lavorerà in stretta collaborazione con il team veterinario dell’Acquario, contribuendo così alla conservazione e alla protezione della fauna marina e terrestre.

L’Acquario di Genova, con oltre 10.000 esemplari di circa 500 specie diverse, è una struttura iconica che accoglie in media 1,2 milioni di visitatori ogni anno, offrendo loro la possibilità di immergersi nelle meraviglie del mondo marino e della biodiversità acquatica. Il benessere della fauna ospitata all’interno dell’Acquario richiede cure e attenzioni specializzate, per questo AniCura supporterà i medici veterinari della struttura mettendo a disposizione tecnologie di ultima generazione, come gli avanzati servizi di diagnostica per immagini di alta qualità che permettono una diagnosi accurata e tempestiva delle condizioni mediche degli animali.

“Siamo entusiasti di poter offrire i nostri servizi all’Acquario di Genova” – ha commentato il Dott. Davide Pignero, Practice Manager di AniCura a Genova. “La vicinanza della nostra clinica all’acquario è uno dei fattori chiave per supportare nell’importante lavoro che già oggi viene svolto per garantire la salute della fauna ospite della struttura. Il trasferimento degli animali può essere estremamente stressante per loro, e avere la possibilità di ricevere cure veterinarie di qualità direttamente in città può ridurre significativamente questo stress.”

“La salute e il benessere degli animali ospitati presso l’acquario sono tra i principali obiettivi della nostra attività quotidiana di cura nei confronti sia delle specie ospiti sia di quelle in affido temporaneo – afferma Silvia Lavorano, Curatore Generale di Costa Edutainment – La collaborazione con AniCura prende il via in particolare nell’ambito dell’attività di temporanea ospedalizzazione di tartarughe marine in difficoltà di cui ci occupiamo da 30 anni come Centro di Recupero e per la quale sono spesso necessari esami e controlli da effettuarsi con tecnologie e strumenti di diagnostica di cui non disponiamo al nostro interno. Si tratta dunque di una collaborazione vincente che unisce risorse e competenze di alto livello.”

Questa collaborazione riflette l’impegno congiunto di AniCura e dell’Acquario di Genova nel garantire il massimo standard di cura, assicurando trattamenti sicuri ed efficaci.

Informazioni su AniCura a Genova

AniCura Clinica Veterinaria Foce è una clinica veterinaria all’avanguardia che offre una vasta gamma di servizi veterinari, compresa la diagnostica per immagini, chirurgia, medicina interna e molto altro. La superficie della clinica è stata triplicata nel corso dell’ultimo anno e ospita ora il completo ventaglio di cure e attrezzature per il benessere degli animali da compagnia inclusi gli animali esotici e non convenzionali a cui ha dedicato spazi appositi dall’accoglienza alla degenza.

Informazioni sull’Acquario di Genova

L’Acquario di Genova è una delle attrazioni più visitate in Italia, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare gli ambienti marini e acquatici del mondo e le specie che li abitano. Con una superficie di oltre 27.000 metri quadrati e oltre 10.000 esemplari, l’Acquario è impegnato da oltre 30 anni per la salvaguardia della natura e nell’azione di divulgazione scientifica in linea con la propria mission di Avvicinare alla Natura e promuovere la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso attività di educazione, conservazione e ricerca.

L’elenco delle strutture AniCura Italy holding è sempre aggiornato sul sito www.anicura.it.