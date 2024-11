Parma-Genoa LIVE (0-1): segna Pinamonti, esordio in rossoblù per Balotelli

PARMA-GENOA 0-1 (79′ Pinamonti)

85′ Dentro Balotelli (esordio al Genoa) per Ekhator e Masini per Badelj.

84′ Pochi istanti fa in campo Benedyczak per Mihaila. Assalto del Parma che vuole evitare la sconfitta casalinga. Il Genoa deve tenere duro.

81′ Ammonito Vasquez.

79′ Gol del Genoa! Pinamonti! Tap in vincente del numero 19 rossoblù dopo la parata di Suzuki che aveva respinto il tentativo di un ottimo Ekhator, fattosi trovare pronto nello spazio. Il Genoa è meritatamente in avanti.

78′ Si rivede il Parma: Almqvist calcia da fuori, pallone a lato.

76′ Ottimo Genoa in questa fase di gioco, che ha tanta voglia di trovare un gol del vantaggio che al momento sarebbe meritato per ciò che si è visto in campo.

72′ Gol annullato al Genoa! Ekhator infila in rete ma la terna giudica la sua posizione irregolare. Cambia il Genoa: dentro Ahanor e Sabelli per Martin e Zanoli. Fuorigioco confermato anche dal VAR.

68′ Intanto Balotelli inizia una leggera fase di riscaldamento.

66′ Charpertier prende bene la posizione su Vasquez e impatta di testa: pallone fuori, brivido per il Genoa.

65′ Doppia deviazione su tentativo di Man. Il Genoa continua ad essere ordinato in campo.

63′ Il Genoa attacca con coraggio in questa fase di gioco. Parma un po’ in affanno, che ora cambia: fuori Bonny per Charpertier.

59′ Ammonito Ekhator nel Genoa.

57′ Palo del Genoa! Pinamonti riceve dentro l’area, calcia e prende in pieno il legno. Sulla ribattuta Badelj non trova il gol a colpo sicuro per una deviazione della difesa parmense. Gilardino applaude i propri giocatori.

53′ Ammonito Zanoli per un fallo su Man a centrocampo.

51′ Buon avvio di ripresa per entrambe le squadre che si affrontano sempre più a viso aperto ma con difese sempre molto attente. Estevez ci prova da lontano: pallone sul fondo.

49′ Gol di Thorsby dopo un batti e ribatti ma prima il fallo di mano fischiato da Guida proprio del centrocampista rossoblù. Genoa che continua a creare pericoli in avanti.

48′ Cross di Zanoli per Thorby che impatta di testa: attento Suzuki ad alzare la sfera in corner.

46′ Vogliacco determinante in copertura proprio ad intercettare il pallone messo in mezzo dal neo entrato Almqvist. Parma parte aggressivo.

Dentro Almqvist e Estevez per Haj e Keità. Si riparte al Tardini!

Secondo tempo

Un primo tempo equilibrato al Tardini, conclusosi con l’occasione migliore della sfida: Frendrup riceve palla all’interno dell’area, calcia in porta e trova una grande risposta di Suzuki a negare la gioia al Genoa a pochi istanti dal duplice fischio. Bene nel complesso la prestazione dei ragazzi di Gilardino, a cui manca il guizzo decisivo in avanti.

Il tecnico biellese si giocherà la carta “Mario Balotelli” durante la ripresa? Solo il secondo tempo potrà dircelo: a breve si ricomincia.

45’+3′ Suzuki nega a Frendrup il gol del vantaggio! Una parata in tuffo con la mano di richiamo sul tentativo del centrocampista rossoblù in piena area di rigore. Grandissima occasione per il Genoa. Finisce il primo tempo: Parma e Genoa vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45′ Attacca ancora il Genoa. Annunciati tre minuti di recupero. Matturro su calcio d’angolo compie un fallo su Suzuki, calcio di punizione per il Parma.

43′ Bello scambio Ekhator-Thorsby che cerca Pinamonti all’interno dell’area: toccano Delprato e Suzuki che mandano in calcio d’angolo. Poi è sempre Pinamonti a saltare bene di testa, non trovando però la porta.

40′ Haj interviene fallosamente su Vogliacco: giallo per lui. Nel contrasto il giocatore parmense ha messo male il piede e accusa dolore. Si scalda Estevez.

36′ Sbaglia in impostazione il Parma con Keita che fa fallo su Pinamonti e si prende la prima ammonizione del match. Calcio di punizione per il Genoa. Va Martin…palla che va verso la porta ma non si abbassa, si riparte dal rinvio dal fondo. Sembrava esserci stato un tocco di Suzuki, ma per Guida non c’è nulla. Torna a spingere maggiormente il Genoa.

35′ Genoa che si è leggermente abbassato rispetto all’avvio di carattere del primo tempo. Mancano dieci minuti più recupero fine del primo tempo.

31′ Leali fa suo il cross con deviazione di Coulibaly: grande equilibrio in campo, ma ora il Parma ha maggiore fiducia rispetto ai primi minuti opachi.

27′ Tocco per Mihala..fuori! Tanta potenza e meno precisione, il Genoa la scampa: ancora 0-0 al Tardini.

26′ Punizione a due in area per il Parma! Vogliacco passa il pallone all’indietro, Leali ha calcolato male i tempi ed era posizionato abbastanza male. Il portiere si tuffa per smanacciare il pallone e per l’arbitro non ci sono dubbi.

23′ Scambio tra Bonny e Haj con quest’ultimo che in area non riesce ad impattare al meglio la sfera che finisce debolmente a lato.

21′ Ancora Frendrup provvidenziale per allontanare la palla dopo una bella azione del Parma che ha portato i crociati ad entrare pericolosamente nell’area rossoblù.

19′ Bella palla di Vasquez per Pinamonti, che trova poi l’ottima chiusura di Balogh in calcio d’angolo. Martin impiega parecchio tempo per batterlo per poi farlo male, concedendo al Parma una buona occasione in ripartenza. Frendrup recupera e fa tirare un sospiro di sollievo al Genoa.

16′ Scatto di Bernabé con ottimo dribbling, poi il giocatore si ferma accusando un dolore al flessore. Non riesce a continuare, esce in lacrime applaudito dal Tardini: al suo posto entra Haj.

14′ Thorsby riceve palla da Matturro in area e prova il colpo di testa: grandissima elevazione, la conclusione non trova però abbastanza forza per impensierire il portiere del Parma.

13′ Martin tenta il cross in mezzo per la testa delle torri genoane, ma Suzuki esce bene e fa suo il pallone.

10′ Delprato devia un tentativo di Ekhator, bravo a farsi servire sulla destra. Un buon Genoa un questo avvio di gara: compatto, aggressivo e con la voglia di giocare sfruttando il palleggio. Il Parma è poco preciso nelle scelte.

6′ Thorsby interviene duramente su Valeri con la gamba particolarmente alta. Nessun cartellino per il centrocampista rossoblù, che va a scusarsi con l’avversario.

2′ Mancino fuori area di Man: deviazione di Frendrup, calcio d’angolo Parma. Sohm salta poi di testa ma la palla finisce a lato.

1′ Colpo di testa di Vasquez, avanzato nella primissima azione del Genoa: Suzuki blocca la sfera.

Partiti al Tardini!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Parma: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

Allenatore: Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Valenti, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Almqvist, Hainaut, Cancellieri, Camara, Corvi, Leoni, Haj, Di Chiara.

Genoa: Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti, Ekhator.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Accornero, Ahanor, Balotelli, Bohinen, Kasa, Mercandalli, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Sabelli.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Costanzo e Daisuke.

Quarto uomo: Perri.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Pairetto.

Parma. Al Tardini di Parma il Genoa è alla ricerca di punti preziosi per potersi rilanciare in classifica, che ora lo proietta all’ultimo posto in solitario. Battere i crociati non sarà semplice vista la loro qualità, il pareggio esterno contro la Juventus fa da l’ultima dimostrazione. Tuttavia i rossoblù hanno urgente bisogno di fare risultato ed è quello l’obiettivo della squadra di Gilardino. I punti di distanza tra le due squadre sono comunque tre: un GAP che si può azzerare con una vittoria.

Il tecnico biellese schiera la formazione di giovedì contro la Fiorentina, fatta eccezione per Sabelli che viene sostituito da Zanoli. In attacco, quindi, si affida nuovamente al duo Pinamonti-Ekhator con Balotelli alla sua prima convocazione stagionale.